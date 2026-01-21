Edetabel. 2025. aastal laenutati enim Urmas Vadi romaani "Kuu teine pool"
Möödunud aasta ligi 900 raamatukogu ühises laenutuste edetabelis domineerib eesti kirjandus ning esikoha hõivas Urmas Vadi romaan "Kuu teine pool". Populaarseim välisautor oli prantsuse kirjanik Valérie Perrin.
Eesti Rahvusraamatukogu koostatud 2025. aasta üleriigiline laenutusstatistika näitab, et paberraamatute lugejad eelistavad jätkuvalt eesti kirjandust. Enimlaenutatud teoseks sai Urmas Vadi romaan "Kuu teine pool", selle järel tulevad järjekordselt tugevate tulemustega Eno Raua "Kalevipoeg" ning Andrus Kivirähki "Rehepapp".
Esikümnest leiab kaks välismaist teost – "Lilledele värsket vett" ja "Kolm" –, mis mõlemad pärinevad Valérie Perrini sulest. Kokku on enimlaenutatud teoste hulgas kolm Perrini raamatut. Välisautoritest on esindatud veel Sophokles ja Jojo Moyes.
E- ja audioraamatute laenutuste edetabelist leiab rohkem välismaist kirjandust. Eesti autoreid on esimese kahekümne hulgas vaid kolm. Esikoha haaras 638 laenutusega Reet Mändari "Meditsiiniline mikrobioloogia. II, Bakterid ja seened".
Elektroonse lugemisvara laenutusnumbrid jäävad paberraamatutele alla erinevatel põhjustel. Näiteks e-kirjastamiseks pakutakse vähe teoseid. Samuti avaldab numbritele mõju ka raamatukogu võimekus teoste litsentse osta. Olukord on paranemas, sest litsentside ostmise tingimusi on üle vaadatud ning riik on suurendanud litsentside ostuks eraldatud raha.
Viimasest tabelist "20 enim laenutatud eesti kirjandusteost" on täiskasvanute uuema aja lugemiseelistuste esile tõstmiseks välja jäetud koolide kohustuslik kirjandus ning lastekirjandus. Eesti kirjandusteoste tabelis hõivab "Kalevipoja" asemel teise koha Sven Mikseri "Vareda" ning kolmandalt kohalt leiame Lilli Luuki "Ööema".
20 enim laenutatud raamatut – kõik raamatukogud:
- Urmas Vadi "Kuu teine pool" – 7824
- Eno Raud "Kalevipoeg: Friedrich Reinhold Kreutzwaldi eepose järgi jutustanud Eno Raud" –7116
- Andrus Kivirähk "Rehepapp ehk November" – 6720
- Piret Raud "Tobias ja teine B" – 6621
- Sven Mikser "Vareda" – 6500
- Valérie Perrin "Lilledele värsket vett" – 6391
- Silvi Väljal "Jussikese seitse sõpra" – 5923
- Ilmar Tomusk "Kolmanda A kriminalistid" – 5859
- Valérie Perrin "Kolm" – 5603
- Eno Raud "Sipsik" – 5295
- Lilli Luuk "Ööema" – 5083
- Kristiina Ehin "Südametammide taga" – 4966
- Mika Keränen "Varastatud oranž jalgratas" – 4863
- Jaan Rannap "Nublu" – 4580
- Valérie Perrin "Pühapäeva rüppe unustatud" – 4537
- Katrin Pauts "Valge aiaga maja" – 4293
- Sophokles "Kuningas Oidipus" – 4290
- Aidi Vallik "Kuidas elad, Ann?" – 4080
- Erich Kästner "Veel üks Lotte"– 3821
- Jojo Moyes "Kellegi teise kingades" – 3618
20 enim laenutatud e- ja audioraamatut:
- Reet Mändar "Meditsiiniline mikrobioloogia. II, Bakterid ja seened" – 638
- Ragnar Jónasson "Lumetorm" – 623
- Jørn Lier Horst "Felicia kadumine" – 605
- Freida McFadden "Koduabilise saladus" – 533
- Rebecca Yarros "Onyx Storm (unabridged)"– 431
- Freida McFadden "Koduabiline jälgib sind" – 397*
- Roland Tamm "Sündikaat: politseipõnevik" – 397*
- Ray Brandbury "451° Fahrenheiti" – 392
- Liisi Raamets "Juhuslik kohtumine : romantiline põnevik" – 362
- Jørn Lier Horst "Karje" – 356
- Matthew Costello "Viimane Londoni rong" – 314
- Maria Adolfsson "Tõde, vale ja tegu" – 313
- Jørn Lier Horst "Reetur" – 294
- David JP Phillips "Kehakeemia: kuus elumuutvat ainet"– 289
- Christoffer Holst "Kenad värsked kevadtuuled" – 281
- Jan Sundell "Aeglusta vananemist: kuidas kehakella tagasi keerata" – 276
- Ragnar Jónasson "Valge surm" – 270*
- Ann Cleeves "Harbour Street" – 270*
- Yrsa Sigurđardóttir "Luku ja riivi taga" – 270*
- Rebecca Yarros "Fourth Wing (unabridged)" – 267
* Võrdsete laenutuskordadega teosed jagavad kohti.
20 enim laenutatud eesti kirjandusteost:
- Urmas Vadi "Kuu teine pool"– 7824
- Sven Mikser "Vareda" – 6500
- Lilli Luuk "Ööema" – 5083
- Kristiina Ehin "Südametammide taga" – 4966
- Katrin Pauts "Valge aiaga maja" – 4293
- Kairi Look "Tantsi tolm põrandast" – 3137
- Marje Ernits "Sirelililla" – 3078
- Tõnu Õnnepalu "Õhtupäike väikestel majadel : tükk elust" – 2793
- Piret Jaaks "Taevatütred" – 2784
- Meelis Lao "Vabadusvõitleja, spioon või mafiooso?" – 2687
- Urve Tinnuri "Tulemärgiga naine" – 2649
- Helju Pets "Rahumägi" – 2452
- Eet Tuule "Tasu hirmu eest" – 2124
- Eet Tuule "Liblikad Tuules" – 2027
- Sirje Salu "Prouad" – 1972
- Marje Ernits "Mehed minu elus" – 1958
- Dagmar Raudam "Haapsalu krimka. Uppunud pruut" – 1859
- Siiri Julge "Tõe hind" – 1858
- Leelo Kassikäpp "Platooniline armastus" – 1819
- Ain Kütt "Kadunud sõrmuse mõistatus" – 1795
Toimetaja: Neit-Eerik Nestor