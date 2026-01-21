X!

Edetabel. 2025. aastal laenutati enim Urmas Vadi romaani "Kuu teine pool"

Urmas Vadi Kirjandusministeeriumis
Urmas Vadi Kirjandusministeeriumis Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Möödunud aasta ligi 900 raamatukogu ühises laenutuste edetabelis domineerib eesti kirjandus ning esikoha hõivas Urmas Vadi romaan "Kuu teine pool". Populaarseim välisautor oli prantsuse kirjanik Valérie Perrin.

Eesti Rahvusraamatukogu koostatud 2025. aasta üleriigiline laenutusstatistika näitab, et paberraamatute lugejad eelistavad jätkuvalt eesti kirjandust. Enimlaenutatud teoseks sai Urmas Vadi romaan "Kuu teine pool", selle järel tulevad järjekordselt tugevate tulemustega Eno Raua "Kalevipoeg" ning Andrus Kivirähki "Rehepapp".

Esikümnest leiab kaks välismaist teost – "Lilledele värsket vett" ja "Kolm" –, mis mõlemad pärinevad Valérie Perrini sulest. Kokku on enimlaenutatud teoste hulgas kolm Perrini raamatut. Välisautoritest on esindatud veel Sophokles ja Jojo Moyes.

E- ja audioraamatute laenutuste edetabelist leiab rohkem välismaist kirjandust. Eesti autoreid on esimese kahekümne hulgas vaid kolm. Esikoha haaras 638 laenutusega Reet Mändari "Meditsiiniline mikrobioloogia. II, Bakterid ja seened".

Elektroonse lugemisvara laenutusnumbrid jäävad paberraamatutele alla erinevatel põhjustel. Näiteks e-kirjastamiseks pakutakse vähe teoseid. Samuti avaldab numbritele mõju ka raamatukogu võimekus teoste litsentse osta. Olukord on paranemas, sest litsentside ostmise tingimusi on üle vaadatud ning riik on suurendanud litsentside ostuks eraldatud raha.

Viimasest tabelist "20 enim laenutatud eesti kirjandusteost" on täiskasvanute uuema aja lugemiseelistuste esile tõstmiseks välja jäetud koolide kohustuslik kirjandus ning lastekirjandus. Eesti kirjandusteoste tabelis hõivab "Kalevipoja" asemel teise koha Sven Mikseri "Vareda" ning kolmandalt kohalt leiame Lilli Luuki "Ööema".

20 enim laenutatud raamatut – kõik raamatukogud:

  1. Urmas Vadi "Kuu teine pool" – 7824
  2. Eno Raud "Kalevipoeg: Friedrich Reinhold Kreutzwaldi eepose järgi jutustanud Eno Raud" –7116
  3. Andrus Kivirähk "Rehepapp ehk November" – 6720
  4. Piret Raud "Tobias ja teine B" – 6621
  5. Sven Mikser "Vareda" – 6500
  6. Valérie Perrin "Lilledele värsket vett" – 6391
  7. Silvi Väljal "Jussikese seitse sõpra" – 5923
  8. Ilmar Tomusk "Kolmanda A kriminalistid" – 5859
  9. Valérie Perrin "Kolm" – 5603
  10. Eno Raud "Sipsik" – 5295
  11. Lilli Luuk "Ööema" – 5083
  12. Kristiina Ehin "Südametammide taga" – 4966
  13. Mika Keränen "Varastatud oranž jalgratas" – 4863
  14. Jaan Rannap "Nublu" – 4580
  15. Valérie Perrin "Pühapäeva rüppe unustatud" – 4537
  16. Katrin Pauts "Valge aiaga maja" – 4293
  17. Sophokles "Kuningas Oidipus" – 4290
  18. Aidi Vallik "Kuidas elad, Ann?" – 4080
  19. Erich Kästner "Veel üks Lotte"– 3821
  20. Jojo Moyes "Kellegi teise kingades" – 3618

20 enim laenutatud e- ja audioraamatut:

  1. Reet Mändar "Meditsiiniline mikrobioloogia. II, Bakterid ja seened" – 638
  2. Ragnar Jónasson "Lumetorm" – 623
  3. Jørn Lier Horst "Felicia kadumine" – 605
  4. Freida McFadden "Koduabilise saladus" – 533
  5. Rebecca Yarros "Onyx Storm (unabridged)"– 431
  6. Freida McFadden "Koduabiline jälgib sind" – 397*
  7. Roland Tamm "Sündikaat: politseipõnevik" – 397*
  8. Ray Brandbury "451° Fahrenheiti" – 392
  9. Liisi Raamets "Juhuslik kohtumine : romantiline põnevik" – 362
  10. Jørn Lier Horst "Karje" – 356
  11. Matthew Costello "Viimane Londoni rong" – 314
  12. Maria Adolfsson "Tõde, vale ja tegu" – 313
  13. Jørn Lier Horst "Reetur" – 294
  14. David JP Phillips "Kehakeemia: kuus elumuutvat ainet"– 289
  15. Christoffer Holst "Kenad värsked kevadtuuled" – 281
  16. Jan Sundell "Aeglusta vananemist: kuidas kehakella tagasi keerata" – 276
  17. Ragnar Jónasson "Valge surm" – 270*
  18. Ann Cleeves "Harbour Street" – 270*
  19. Yrsa Sigurđardóttir "Luku ja riivi taga" – 270*
  20. Rebecca Yarros "Fourth Wing (unabridged)" – 267

* Võrdsete laenutuskordadega teosed jagavad kohti.

20 enim laenutatud eesti kirjandusteost:

  1. Urmas Vadi "Kuu teine pool"– 7824
  2. Sven Mikser "Vareda" – 6500
  3. Lilli Luuk "Ööema" – 5083
  4. Kristiina Ehin "Südametammide taga" – 4966
  5. Katrin Pauts "Valge aiaga maja" – 4293
  6. Kairi Look "Tantsi tolm põrandast" – 3137
  7. Marje Ernits "Sirelililla" – 3078
  8. Tõnu Õnnepalu "Õhtupäike väikestel majadel : tükk elust" – 2793
  9. Piret Jaaks "Taevatütred" – 2784
  10. Meelis Lao "Vabadusvõitleja, spioon või mafiooso?" – 2687
  11. Urve Tinnuri "Tulemärgiga naine" – 2649
  12. Helju Pets "Rahumägi" – 2452
  13. Eet Tuule "Tasu hirmu eest" – 2124
  14. Eet Tuule "Liblikad Tuules" – 2027
  15. Sirje Salu "Prouad" – 1972
  16. Marje Ernits "Mehed minu elus" – 1958
  17. Dagmar Raudam "Haapsalu krimka. Uppunud pruut" – 1859
  18. Siiri Julge "Tõe hind" – 1858
  19. Leelo Kassikäpp "Platooniline armastus" – 1819
  20. Ain Kütt "Kadunud sõrmuse mõistatus" – 1795

