Edetabel. 2025. aastal laenutati enim Urmas Vadi romaani "Kuu teine pool"

Möödunud aasta ligi 900 raamatukogu ühises laenutuste edetabelis domineerib eesti kirjandus ning esikoha hõivas Urmas Vadi romaan "Kuu teine pool". Populaarseim välisautor oli prantsuse kirjanik Valérie Perrin.

Eesti Rahvusraamatukogu koostatud 2025. aasta üleriigiline laenutusstatistika näitab, et paberraamatute lugejad eelistavad jätkuvalt eesti kirjandust. Enimlaenutatud teoseks sai Urmas Vadi romaan "Kuu teine pool", selle järel tulevad järjekordselt tugevate tulemustega Eno Raua "Kalevipoeg" ning Andrus Kivirähki "Rehepapp".

Esikümnest leiab kaks välismaist teost – "Lilledele värsket vett" ja "Kolm" –, mis mõlemad pärinevad Valérie Perrini sulest. Kokku on enimlaenutatud teoste hulgas kolm Perrini raamatut. Välisautoritest on esindatud veel Sophokles ja Jojo Moyes.

E- ja audioraamatute laenutuste edetabelist leiab rohkem välismaist kirjandust. Eesti autoreid on esimese kahekümne hulgas vaid kolm. Esikoha haaras 638 laenutusega Reet Mändari "Meditsiiniline mikrobioloogia. II, Bakterid ja seened".

Elektroonse lugemisvara laenutusnumbrid jäävad paberraamatutele alla erinevatel põhjustel. Näiteks e-kirjastamiseks pakutakse vähe teoseid. Samuti avaldab numbritele mõju ka raamatukogu võimekus teoste litsentse osta. Olukord on paranemas, sest litsentside ostmise tingimusi on üle vaadatud ning riik on suurendanud litsentside ostuks eraldatud raha.

Viimasest tabelist "20 enim laenutatud eesti kirjandusteost" on täiskasvanute uuema aja lugemiseelistuste esile tõstmiseks välja jäetud koolide kohustuslik kirjandus ning lastekirjandus. Eesti kirjandusteoste tabelis hõivab "Kalevipoja" asemel teise koha Sven Mikseri "Vareda" ning kolmandalt kohalt leiame Lilli Luuki "Ööema".

20 enim laenutatud raamatut – kõik raamatukogud:

Urmas Vadi "Kuu teine pool" – 7824 Eno Raud "Kalevipoeg: Friedrich Reinhold Kreutzwaldi eepose järgi jutustanud Eno Raud" –7116 Andrus Kivirähk "Rehepapp ehk November" – 6720 Piret Raud "Tobias ja teine B" – 6621 Sven Mikser "Vareda" – 6500 Valérie Perrin "Lilledele värsket vett" – 6391 Silvi Väljal "Jussikese seitse sõpra" – 5923 Ilmar Tomusk "Kolmanda A kriminalistid" – 5859 Valérie Perrin "Kolm" – 5603 Eno Raud "Sipsik" – 5295 Lilli Luuk "Ööema" – 5083 Kristiina Ehin "Südametammide taga" – 4966 Mika Keränen "Varastatud oranž jalgratas" – 4863 Jaan Rannap "Nublu" – 4580 Valérie Perrin "Pühapäeva rüppe unustatud" – 4537 Katrin Pauts "Valge aiaga maja" – 4293 Sophokles "Kuningas Oidipus" – 4290 Aidi Vallik "Kuidas elad, Ann?" – 4080 Erich Kästner "Veel üks Lotte"– 3821 Jojo Moyes "Kellegi teise kingades" – 3618

20 enim laenutatud e- ja audioraamatut:

Reet Mändar "Meditsiiniline mikrobioloogia. II, Bakterid ja seened" – 638 Ragnar Jónasson "Lumetorm" – 623 Jørn Lier Horst "Felicia kadumine" – 605 Freida McFadden "Koduabilise saladus" – 533 Rebecca Yarros "Onyx Storm (unabridged)"– 431 Freida McFadden "Koduabiline jälgib sind" – 397* Roland Tamm "Sündikaat: politseipõnevik" – 397* Ray Brandbury "451° Fahrenheiti" – 392 Liisi Raamets "Juhuslik kohtumine : romantiline põnevik" – 362 Jørn Lier Horst "Karje" – 356 Matthew Costello "Viimane Londoni rong" – 314 Maria Adolfsson "Tõde, vale ja tegu" – 313 Jørn Lier Horst "Reetur" – 294 David JP Phillips "Kehakeemia: kuus elumuutvat ainet"– 289 Christoffer Holst "Kenad värsked kevadtuuled" – 281 Jan Sundell "Aeglusta vananemist: kuidas kehakella tagasi keerata" – 276 Ragnar Jónasson "Valge surm" – 270* Ann Cleeves "Harbour Street" – 270* Yrsa Sigurđardóttir "Luku ja riivi taga" – 270* Rebecca Yarros "Fourth Wing (unabridged)" – 267

* Võrdsete laenutuskordadega teosed jagavad kohti.

20 enim laenutatud eesti kirjandusteost: