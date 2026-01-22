X!

Selgusid Oscarite nominendid, "Patused" purustas senise nominatsioonide rekordi

Film
"Patused" Autor/allikas: CAP/UFS / Scanpix
Film

22. jaanuaril kuulutas Ameerika Filmiakadeemia välja oma tänavu märtsis välja antavata auhindade ehk Oscari nominendid. Kokku 16 nominatsiooni kogus Ryan Coogleri õudusfilm "Patused" ("Sinners"), purustades sellega ka enim nominatsioone kogunud filmi rekordi.

Parim film

"Bugonia", režissöör Yorgos Lanthimos
"F1", režissöör Joseph Kosinski
"Frankentein", režissöör Guillermo del Toro
"Hamnet", režissöör Chloe Zhao
"Marty Supreme", režissöör Josh Safdie
"Üks võitlus teise järel" ("One Battle After Another"), režissöör Paul Thomas Anderson
"Salaagent" (" O Agente Secreto"), režissöör Kleber Mendonça Filho
"Sentimentaalne väärtus" ("Sentimental Value"), režissöör Joachim Trier
"Patused" ("Sinners"), režissöör Ryan Coogler
"Train Dreams", režissöör Clint Bentley

Parim meeskõrvalosa

Benicio Del Toro rolli eest filmis "Üks võitlus teise järel"
Jacob Elordi rolli eest filmis "Frankenstein"
Delroy Lindo rolli eest filmis "Patused"
Sean Penn rolli eest filmis "Üks võitlus teise järel"
Stellan Skarsgard rolli eest filmis "Sentimentaalne väärtus"

Parim naiskõrvalosa

Elle Fanning rolli eest filmis "Sentimentaalne väärtus"
Inga Ibsdotter Lilleaas rolli eest filmis "Sentimentaalne väärtus"
Amy Madigan rolli eest filmis "Relvad"
Wunmi Mosaku rolli eest filmis "Patused"
Teyana Taylor rolli eest filmis "Üks võitlus teise järel"

Parim meespeaosa

Timothee Chalamet rolli eest filmis "Marty Supreme"
Leonardo di Caprio rolli eest filmist "Üks võitlus teise järel"
Ethan Hawke rolli eest filmis "Blue Moon"
Michael B. Jordan rolli eest filmis "Patused"
Wagner Moura rolli eest filmis "Salaagent"

Parim naispeaosa

Jessie Buckley rolli eest filmis "Hamnet"
Rose Byrne rolli eest filmis "Kui mul vaid jaksu oleks" ("If I Had Legs I'd Kick You")
Kate Hudson rolli eest filmis "Nukker laul" ("Song Sung Blue")
Renite Reinsve rolli eest filmis "Sentimentaalne väärtus"
Emma Stone rolli eest filmis "Bugonia"

Parim lavastaja

Chloe Zhao filmiga "Hamnet"
Josh Safhie filmiga "Marty Supreme"
Paul Thomas Anderson filmiga "Üks võitlus teise järel"
Joachim Trier filmiga "Sentimentaalne väärtus"
Ryan Coogler filmiga "Patused"

Parim kostüümidisain

"Avatar: tuli ja tuhk" ("Avatar: Fire and Ash")
"Frankenstein"
"Hamnet"
"Marty Supreme"
"Patused"

Parim grimm

"Frankenstein"
"Kabuki meister" ("Kokuho")
"Patused"
"Löögimasin" ("The Smashing Machine")
"Inetu kasuõde" ("The Ugly Stepsister")

Parim originaalmuusika

"Bugonia"
"Frankenstein"
"Hamnet"
"Üks võitlus teise järel"
"Patused"

Parim lühimängufilm

"Butcher's Stain"
"A Friend of Dorothy"
"Jane Austen's Period Drama"
"The Singers"
"Two People Exchanging Saliva"

Parim lühianimatsioon

"Butterfly"
"Forevergreen"
"The Girl Who Cried Pearls"
"Retirement Plan"
"The Three Sisters"

Parim kohandatud stsenaarium

"Bugonia"
"Frankenstein"
"Hamnet"
"Üks võitlus teise järel""
"Train Dreams"

Parim originaalstsenaarium

"Blue Moon"
"Lihtsalt üks õnnetus" ("It Was Just An Accident")
"Marty Supreme"
"Sentimentaalne väärtus"
"Patused"

Parim originaallugu

"Dear Me" filmis "Diane Warren: Relentless" Diane Warren
"Golden" filmist "KPop Demon Hunters"
"I Lied To You" filmist "Patused"
"Sweet Dreams of You" filmist "Viva Verdi!"
"Train Dreams" filmist "Train Dreams"

Parim dokumentaalfilm

"The Alabama Solution"
"Come See Me In the Good Light"
"Cutting Through Rocks"
"Mr Nobody Against Putin"
"The Perfect Neighbor"

Parim lühidokumentaal

"All the Empty Rooms"
"Armed Only with a Camera"
"Children No More"
"The Devil is Busy"
"Perfectly a Strangeness"

Parim rahvusvaheline film

"Salaagent", Brasiilia
"Lihtsalt üks õnnetus", Prantsusmaa
"Sentimentaalne väärtus", Norra
"Sirat", Hispaania
"Hind Rajabi hääl" ("The Voice of Hind Rajab"), Tuneesia

Parim täispikk animatsioon

"Arco"
"Elio"
"KPop Demon Hunters"
"Little Amélie or the Character of Rain"
"Zootropolis 2" ("Zootopia 2")

Parim kunstnikutöö

"Frankenstein"
"Hamnet"
"Marty Supreme"
"Üks võitlus teise järel"
"Patused"

Parim montaaž

"F1"
"Marty Supreme"
"Üks võitlus teise järel"
"Sentimentaalne väärtus"
"Patused"

Parim heli

"F1"
"Frankenstein"
"Üks võitlus teise järel"
"Patused"
"Sirat"

Parimad eriefektid

"Avatar: tuli ja tuhk"
"F1"
"Jurassic World: taassünd" ("Jurassic World Rebirth")
"The Last Bus"
"Patused"

Parim operaatoritöö

"Frankenstein"
"Marty Supreme"
"Üks võitlus teise järel"
"Patused"
"Train Dreams"

Parim casting

"Hamnet"
"Marty Supreme"
"Üks võitlus teise järel"
"Salaagent"
"Patused"

Toimetaja: Kaspar Viilup

MIcrosoft Edge logo