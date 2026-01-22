Selgusid Oscarite nominendid, "Patused" purustas senise nominatsioonide rekordi

22. jaanuaril kuulutas Ameerika Filmiakadeemia välja oma tänavu märtsis välja antavata auhindade ehk Oscari nominendid. Kokku 16 nominatsiooni kogus Ryan Coogleri õudusfilm "Patused" ("Sinners"), purustades sellega ka enim nominatsioone kogunud filmi rekordi.