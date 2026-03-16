Pildid: selgusid 98. Oscarite võitjad, parima filmi auhinna pälvis "Üks võitlus teise järel"

Neli auhinda pälvis Ryan Coogleri õudusfilm "Patused", nende hulgas ka parima originaalstsenaariumi ja meespeaosatäitja auhinnad. Kolme Oscarigs tõsteti esile Guillermo del Toro linateost "Frankenstein", kahe Kuldmehikesega läks koju Netflixi hitt-animatsioon "KPop Demon Hunters". Kokku üheksas kategoorias nomineeritud "Marty Supreme" jäi auhinnaõhtu lõpuks tühjade kätega.

"Eelmisel aastal, kui Oscareid juhtisin, olid Los Angeleses suured põlengud, sel aastal on aga kõik hästi," ütles õhtujuht Conan O'Brien oma avakõnes irooniliselt. "Ma luban, et tänane õhtu läheb poliitiliseks, kui teile see ei sobi, siis toimub ka alternatiivne Oscarite gala, mida juhib Kid Rock."

Esmakordselt kuulutati välja parima casting'u auhind, mille pälvis casting-direktor Cassandra Kulukundis filmiga "Üks võitlus teise järel". "Ma olen tänulik, et Ameerika filmiakadeemia selle auhinna valikusse lisas, samuti tänan kõiki neid casting-direktoreid, kes võitlesid selle eest, et see kategooria Oscaritele jõuaks," rõhutas ta.

Parima lühimängufilmi auhind läks sel korral jagamisele, Oscarite ajaloo jooksul on seda juhtunud vaid vaid seitse korda, viimati 2013. aastal, kui jagamisele läks parima helitöötluse preemia. Lühimängufilmi tunnustuse pälvisid filmid "The Singers" ja "Two People Exchanging Saliva".

Parima meeskõrvalosa Oscariga tunnustati Sean Penni, kelle jaoks oli tegu juba kolmanda Oscariga. Näitlejat ennast polnud aga galal kohal, ta on varem korduvalt väljendanud oma vastumeelsust eri auhinnatseremooniate suhtes. Oscari, mille ta pälvis 2004. aastal rollist eest filmis "Mystic River", andis ta näiteks mõne aasta eest Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskile.

14 korda Oscarile nomineeritud Paul Thomas Anderson pälvis filmi "Üks võitlus teise järel" stsenaariumi eest oma esimese Kuldmehikese. "Ma kirjutasin selle filmi oma lastele, et paluda vabandust selle eest, millisesse seisu meie generatsioon on maailma jätnud," tõdes ta ja innustas samas, et just nemad võivad olla see generatsioon, kes toovad loodetavasti tagasi veidi terve mõistust ja väärikust.

Filmi "Hamnet" peaosa eest oma esimese Oscari pälvinud Jessie Buckley ütles tänukõnes, et vanemad õpetasid teda unistama ning järgima oma kirge, mitte laskma end mõjutada teiste ootustest. "UK-s oli täna emadepäev, seega tahan selle auhinna pühendada ema südame ilusale kaosele."

Režissöör Joachim Trieri film "Sentimentaalne väärtus" tõi esimese Kuldmehikese ka Norra, pälvides parima võõrkeelse filmi auhinna. "Ma olen lihtsalt filminohik Norrast," kinnitas Trier ja lisas, et see film on ühest väga düsfunktsionaalsest perekonnast, mis on täielik vastand sellele, mida ta "Sentimentaalset väärtust" koos oma tiimiga tehes tunnetas. "Ma tahan parafraseerida lõpetuseks James Baldwinit, et kõik täiskasvanud on vastutavad kõigi noorte eest, seega võtame vastutusele poliitikud, kes sellega ei arvesta."

Sel korral oli Oscarite in memoriam lõik varasemast mahukam. Selle juhatas sisse koomiku ja näitleja Billy Crystali liigutav mälestuskõne mullu meie seast lahkunud Rob Reinerist. Näitleja Rachel McAdams meenutas pisarateni liigutatult möödunud aastal 79-aastasena meie hulgast lahkunud Diane Keatonit. Muusik ja näitleja Barbra Streisand avas 89-aastaselt surnud kinolegendi Robert Redfordi filmiloolist olulist kui ka isiklikke kokkupuuteid, rõhutades, et pole teda kunagi rohkem igatsenud kui praegu.

Parim film

"Bugonia", režissöör Yorgos Lanthimos

"F1", režissöör Joseph Kosinski

"Frankentein", režissöör Guillermo del Toro

"Hamnet", režissöör Chloe Zhao

"Marty Supreme", režissöör Josh Safdie

"Üks võitlus teise järel" ("One Battle After Another"), režissöör Paul Thomas Anderson

"Salaagent" (" O Agente Secreto"), režissöör Kleber Mendonça Filho

"Sentimentaalne väärtus" ("Sentimental Value"), režissöör Joachim Trier

"Patused" ("Sinners"), režissöör Ryan Coogler

"Train Dreams", režissöör Clint Bentley

Parim naispeaosa

Jessie Buckley rolli eest filmis "Hamnet"

Rose Byrne rolli eest filmis "Kui mul vaid jaksu oleks" ("If I Had Legs I'd Kick You")

Kate Hudson rolli eest filmis "Nukker laul" ("Song Sung Blue")

Renite Reinsve rolli eest filmis "Sentimentaalne väärtus"

Emma Stone rolli eest filmis "Bugonia"

Parim meespeaosa

Timothee Chalamet rolli eest filmis "Marty Supreme"

Leonardo di Caprio rolli eest filmist "Üks võitlus teise järel"

Ethan Hawke rolli eest filmis "Blue Moon"

Michael B. Jordan rolli eest filmis "Patused"

Wagner Moura rolli eest filmis "Salaagent"

Parim lavastaja

Chloe Zhao filmiga "Hamnet"

Josh Safhie filmiga "Marty Supreme"

Paul Thomas Anderson filmiga "Üks võitlus teise järel"

Joachim Trier filmiga "Sentimentaalne väärtus"

Ryan Coogler filmiga "Patused"

Parim originaallugu

"Dear Me" filmis "Diane Warren: Relentless"

"Golden" filmist "KPop Demon Hunters"

"I Lied To You" filmist "Patused"

"Sweet Dreams of You" filmist "Viva Verdi!"

"Train Dreams" filmist "Train Dreams"

Parim rahvusvaheline film

"Salaagent", Brasiilia

"Lihtsalt üks õnnetus", Prantsusmaa

"Sentimentaalne väärtus", Norra

"Sirat", Hispaania

"Hind Rajabi hääl" ("The Voice of Hind Rajab"), Tuneesia

Parim operaatoritöö

"Frankenstein"

"Marty Supreme"

"Üks võitlus teise järel"

"Patused"

"Train Dreams"

Parim montaaž

"F1"

"Marty Supreme"

"Üks võitlus teise järel"

"Sentimentaalne väärtus"

"Patused"

Parim heli

"F1"

"Frankenstein"

"Üks võitlus teise järel"

"Patused"

"Sirat"

Parim originaalmuusika

"Bugonia"

"Frankenstein"

"Hamnet"

"Üks võitlus teise järel"

"Patused"

Parim dokumentaalfilm

"The Alabama Solution"

"Come See Me In the Good Light"

"Cutting Through Rocks"

"Härra Eikeegi Putini vastu" ("Mr Nobody Against Putin")

"The Perfect Neighbor"

Parim lühidokumentaal

"All the Empty Rooms"

"Armed Only with a Camera"

"Children No More"

"The Devil is Busy"

"Perfectly a Strangeness"

Parimad eriefektid

"Avatar: tuli ja tuhk"

"F1"

"Jurassic World: taassünd" ("Jurassic World Rebirth")

"The Last Bus"

"Patused"

Parim kunstnikutöö

"Frankenstein"

"Hamnet"

"Marty Supreme"

"Üks võitlus teise järel"

"Patused"

Parim kohandatud stsenaarium

"Bugonia"

"Frankenstein"

"Hamnet"

"Üks võitlus teise järel"

"Train Dreams"

Parim originaalstsenaarium

"Blue Moon"

"Lihtsalt üks õnnetus" ("It Was Just An Accident")

"Marty Supreme"

"Sentimentaalne väärtus"

"Patused"

Parim meeskõrvalosa

Benicio Del Toro rolli eest filmis "Üks võitlus teise järel"

Jacob Elordi rolli eest filmis "Frankenstein"

Delroy Lindo rolli eest filmis "Patused"

Sean Penn rolli eest filmis "Üks võitlus teise järel"

Stellan Skarsgard rolli eest filmis "Sentimentaalne väärtus"

Parim lühimängufilm

"Butcher's Stain"

"A Friend of Dorothy"

"Jane Austen's Period Drama"

"The Singers"

"Two People Exchanging Saliva"

Parim casting

"Hamnet"

"Marty Supreme"

"Üks võitlus teise järel"

"Salaagent"

"Patused"

Parim grimm

"Frankenstein"

"Kabuki meister" ("Kokuho")

"Patused"

"Löögimasin" ("The Smashing Machine")

"Inetu kasuõde" ("The Ugly Stepsister")

Parim kostüümidisain

"Avatar: tuli ja tuhk" ("Avatar: Fire and Ash")

"Frankenstein"

"Hamnet"

"Marty Supreme"

"Patused"

Parim lühianimatsioon

"Butterfly"

"Forevergreen"

"The Girl Who Cried Pearls"

"Retirement Plan"

"The Three Sisters"

Parim täispikk animatsioon

"Arco"

"Elio"

"KPop Demon Hunters"

"Little Amélie or the Character of Rain"

"Zootropolis 2" ("Zootopia 2")

Parim naiskõrvalosa

Elle Fanning rolli eest filmis "Sentimentaalne väärtus"

Inga Ibsdotter Lilleaas rolli eest filmis "Sentimentaalne väärtus"

Amy Madigan rolli eest filmis "Relvad"

Wunmi Mosaku rolli eest filmis "Patused"

Teyana Taylor rolli eest filmis "Üks võitlus teise järel"