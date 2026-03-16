Kristjan Gold: on ainult aja küsimus, millal Chalamet Oscari koju viib

Raadio 2 hommikusaates ütles ajakirjanik Kristjan Gold, et kuigi Timothee Chalamet jäi tänavu oma rolli eest filmis "Marty Supreme" Kuldmehikesest ilma, on üsna kindel, et praeguseks juba kolm korda Oscarile nomineeritud näitleja viib peabki selle auhinna ka koju.

Gold nentis, et Chalamet'le võis saatuslikuks saada tema enda kõrk käitumine auhinnakampaania ajal. Nimelt tekitas palju pahameelt Chalamet hiljutine intervjuu, kus ta ütles, et ballett ja ooper ei huvita enam kedagi.

Sellele järgnenud pahameeletorm siiski ei jõudnud hääletustulemusi mõjutada, kuna akadeemia liikmete hääletus oli selleks ajaks juba lõppenud. Kriitiku sõnul mängis hoopis suuremat rolli näitleja isiklik hoiak kampaaniaintervjuudes. "Mis sai saatuslikuks, on mehe suur arrogants ja ego," sõnas Gold.

Ta tõi välja, et näitleja andis mitmeid intervjuusid, kus jättis mulje, et ihaldatud filmiauhind on talle juba kindlustatud. See tekitas akadeemia liikmetes ja avalikkuses teatavat tõrke tema vastu.

Samas märkis kriitik, et teisalt on selline enesekindlus Ameerika filmitööstuse jaoks ootuspärane. "Kes sind ikka kiidab, kui sa ise ennast ei kiida, eriti Hollywoodis, kus inimesed armastavad seda rohkem teha, me siin Eestis oleme tagasihoidlikumad," selgitas Gold.

Vaatamata ootamatule kaotusele oli see noorele näitlejale juba kolmas kord olla Oscari nominentide hulgas. Filmikriitiku hinnangul ei jää aga Chalamet tulevikus filmimaailma ihaldatuima auhinnata. "Ma arvan ka, et see on ainult aja küsimus, millal see ühel hetkel ära tuleb," lisas Gold.