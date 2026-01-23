Vanemuises esietendub noortelugu hirmudest ja nendega silmitsi seismisest

Laupäeval esietendub Tartus Vanemuise väikeses majas noortele mõeldud fantaasialugu "Koletis kutsub", mis jutustab loo nii hirmudest kui ka nende ületamisest.

Patric Nessi romaanil põhinev lavastus toob vaatajateni loo Conorist, kes seisab silmitsi oma hirmudega ja peab pidama võitluseid ka koletisega.

"Meie loos on koletis võib-olla selle peategelase, selle poisi Conori kõige sügavam sisemine mina. Koletis võib tunduda küll hirmutavana, aga tegelikult on ta ju see ellujäämise instinkt, see kes toetab, aga ütleb ka halastamatu tõe," avas lavastaja Taavi Tõnisson.

"Koletis surub väga Conorit tõe suunas. Conor teab, et tõde eksisteerib, aga tema võitlus ongi, et ta tahab selle vastu võidelda, sest [on] hirm, mis siis saab, kui ma olen sellest teadlik, kui ma vaatan sellega tõtt. Koletis on siis see, kes viib ja mõnes mõttes loob selle silla tõeni, aga sellelt sillalt saab Conor ainult ise üle astuda," sõnas näitleja Rasmus Vendel.

Lavastaja sõnul on lugu sügavalt seotud lähedase inimese kaotusega ja protsessidega, mis inimeses sellega seoses toimuvad. Samuti ellujäämise tahtega. Piirisituatsioone läbi mängides võiks see lugu anda noortele kaasa mõtte, et abi ja tugi on olemas.

"Õnneks me räägime ajaga nendest asjadest julgemalt ja rohkem, aga võib-olla mitte veel piisavalt. See on selline kogemus, et selle jagamisest saab muutuda ainult tervemaks. Ja kas piirsituatsioonide läbi mängimiseks saab olla veel paremat vahendit kui teater? Mulle tundub, et see tekitab empaatiat, see ehk tekitab mõistmist ehk õpetab märkama, aga annab ka lootust," lausus Tõnisson.