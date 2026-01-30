President tunnustas teenetemärgiga ka suurt hulka kultuuritegelasi

X!

Neeme Järvi
Neeme Järvi Autor/allikas: Kalev Lilleorg
President Alar Karis tunnustab tänavu riikliku teenetemärgiga 203 inimest, kelle hulgas on rohkelt ka erinevaid kultuuritegelasi.

Riigivapi I klassi teenetemärgi pälvis dirigent Neeme Järvi, keda on varem tunnustatud ka Riigivapi III klassi teenetemärgiga.

2000. aastal Valgetähe III klassi teenetemärgi pälvinud kirjanik Viivi Luike tunnustas Karis tänavu Riigivapi III klassi teenetemärgiga, sama tunnustuse pälvis ka Leelo Tungal, keda tunnustati 2005. aastal Valgetähe IV klassi teenetemärgiga.

Valgetähe III klass teenetemärgi pälvisid sel aastal arhitekt Raine Karp, ehtekunstnik Kärt Summatavet ning lastekirjanik Ilmar Tomusk.

Valgetähe IV klassi teenetemärgi said Järvamaa muusikaelu edendaja Silja Aavik, muusik ja helilooja Maria Faust, kirjanikku ja tõlkijat Peep Gorinov, dirigent Risto Joost, Arvo Pärdi keskuse juhataja Anu Kivilo, kultuurielu edendaja Eleonora Pärt, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia professor Margus Pärtlas, Koolibri peatoimetaja Kadri Rahusaar, näitleja Gert Raudsep, Ida-Virumaa kunstihariduse edendaja Mati Rautso, raamatuteadlane Tiiu Reimo, museoloog Pille Runnel, kunstnik ja EKA professor Liina Siib, laste ja noorte muusika- ning teatrielu edendaja Kaari Sillamaa, skulptor Aivar Simson, arhitekt ja EKA professor Toomas Tammis, pianist ja klaveripedagoog Arbo Valdma, maalikunstnik Valeri Vinogradov ja graafik Marje Üksine

Valgetähe V klassi teenetemärgi pälvisid näitleja Epp Eespäev, filmifestivalide korraldaja Mikk Granström, Lääne-Virumaa raamatukoguhoidja Ene Heide, museoloog ja Kreutzwaldi pärandi uurija Aimi Hollo, muusikaõpetaja ja muusikahariduse edendaja Kadi Härma, kirjanik Aapo Ilves, muusikatoimetaja Kersti Inno, näitleja Merle Jääger, Viljandimaa koorijuht ja muusikaõpetaja Kadi Kask, kultuurikorralda ja dirigent Ott Kask, saatejuht ja humorist Gaute Kivistik, puhkpillimuusika edendaja Aigar Kostabi, keraamik Meelis Krigul, rahvatantsuõpetaja Marina Kuznetsova, kirjandusteadlane Marin Laak, Kihnu kultuurielu edendaja Veera Leas, Võrumaa kultuurielu edendaja Anneli Lõhmus, kunstiajaloo ja käsitöö õpetaja Tiina Meeri, fotokunstnik Herkki-Erich Merila, Jõgevamaa koorijuht ja muusikaõpetaja Meeli Nõmme, konservaator Heige Peets, rahvusliku käsitöö edendaja Anu Pink, raamatuloo uurija Aivar Põldvee, Pärnumaa rahvatantsujuht Kädi Pärnoja, kultuuripärandi hoidja Katrin Raid, Eesti kohanimede uurija Tõnu Raudsepp, pärimusmuusika edendaja Celia Roose, muusik Lauri Saatpalu, koomiksikunstnik ja illustraator Joonas Sildre, kitarrist Mart Soo, muusik Siiri Sisask, kultuurielu edendaja Ilja Sundelevitš, rahvaluuleteadlane Kadri Tamm, Manija kohaliku elu edendaja Ülle Tamm, Pärnu kultuurielu edendaja Elmar Trink, Võrumaa rahvatantsujuht Maire Udras ja Läänemaa rahvakultuuri edendaja Marju Viitmaa.

Võru kultuurimaja Kannel kauaaegne lava- ja helitehnik Madis Eiche pälvis Valgetähe medali.

Toimetaja: Kaspar Viilup

