Riigivapi III klassi kavaler Luik: eesmärk on töö, mis sind inimesena muudab

President tunnustas tänavu teenetemärgiga ka kirjanik Viivi Luike, kes sõnas ERR-ile antud intervjuus, et peab autasust tähtsamaks teekonda, mis teda inimesena muudab.

"Ma arvan, et tunnustus on igale inimesele väga oluline, kui ta on oma tööd teinud hingega. Tunnustus on isegi koerale oluline: koer tahab ka, et teda patsutatakse," kommenteeris värske Riigivapi III klassi teenetemärgi kavaler. 2000. aastal pälvis Luik Valgetähe III klassi teenetemärgi.

30. jaanuaril tähistatakse ka eesti kirjanduse päeva ning kuni 14. märtsini kestab eesti raamatu 500. sünnipäevale pühendatud aasta. Luige sõnul on eesti kirjandus alati esil olnud, mitte ainult viimasel aastal.

"Praegu selle autasu puhul sobib öelda seda, et ega autasu pole eesmärk, eesmärk on see töö, see teekond, mida sa tööd tehes läbi teed ja see tulemus, mis sind ennast inimesena muudab, ja loodame, et muudab ka eestikeelset lugejat, eestikeelset kultuuriruumi," lausus Luik.