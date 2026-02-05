Otse kell 15: foorum "Kontserdikorraldus kui interpretatsioonikunsti lahutamatu osa"

Foorum toimub Eesti Interpreetide Liidu, Eesti Muusikanõukogu ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia koostöös.

Paneeldiskussioon Kuidas mõjutavad rahastus ja publikutrendid kontserdielu kestlikkust? Osalevad: Maarit Kangron (Eesti Kontsert), Saale Fischer (Floridante, Eesti Muusikafestivalid), Kadri Leivategija (Heino Elleri Muusikakool), Pille Lill (Muusikute Täiendõppe Keskus, Erakontserdiorganisatsioonide Liit), Ivari Ilja (Eesti Muusikanõukogu, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia). Modereerib Henry-David Varema.

Kontserdipaiga vaade – võimalused ja takistused kontserdielu arendamisel Andreas Väljamäe, Viimsi Artiumi juhatuse liige

Meedia rollist interpretatsioonikunsti ja selle väärtuste peegeldamisel ühiskonda Karmel Killandi, ERR-i meelelahutussaadete peatoimetaja

Kultuuripoliitilised prioriteedid ja nende mõju interpretatsioonikunsti arengule Kertu Aksiim, Kultuuriministeeriumi muusikanõunik

Millisena ma näen kontserdielu Eestis? Kolme minuti formaadis astuvad üles Eesti Interpreetide Liidu aasta interpreedi tiitli pälvinud interpreedid.

Neljapäeval, 5. veebruaril kell 15.00–17.30 toimub Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kammersaalis kõigile avatud foorum "Kontserdikorraldus kui interpretatsioonikunsti lahutamatu osa".

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: