X!

Otse kell 15: foorum "Kontserdikorraldus kui interpretatsioonikunsti lahutamatu osa"

Muusika
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia.
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia. Autor/allikas: EMTA
Muusika

Neljapäeval, 5. veebruaril kell 15.00–17.30 toimub Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kammersaalis kõigile avatud foorum "Kontserdikorraldus kui interpretatsioonikunsti lahutamatu osa".

Kava

Millisena ma näen kontserdielu Eestis?
Kolme minuti formaadis astuvad üles Eesti Interpreetide Liidu aasta interpreedi tiitli pälvinud interpreedid.

Tänane interpreet – millise väärtuse kandja?
Henry-David Varema, Eesti Interpreetide Liidu juhatuse liige

Kultuuripoliitilised prioriteedid ja nende mõju interpretatsioonikunsti arengule Kertu Aksiim, Kultuuriministeeriumi muusikanõunik

Meedia rollist interpretatsioonikunsti ja selle väärtuste peegeldamisel ühiskonda
Karmel Killandi, ERR-i meelelahutussaadete peatoimetaja

Kontserdipaiga vaade – võimalused ja takistused kontserdielu arendamisel Andreas Väljamäe, Viimsi Artiumi juhatuse liige

Paus ca 15 min

Paneeldiskussioon Kuidas mõjutavad rahastus ja publikutrendid kontserdielu kestlikkust?
Osalevad: Maarit Kangron (Eesti Kontsert), Saale Fischer (Floridante, Eesti Muusikafestivalid), Kadri Leivategija (Heino Elleri Muusikakool), Pille Lill (Muusikute Täiendõppe Keskus, Erakontserdiorganisatsioonide Liit), Ivari Ilja (Eesti Muusikanõukogu, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia). Modereerib Henry-David Varema.

Vaba mikrofon
Kokkuvõte

Foorum toimub Eesti Interpreetide Liidu, Eesti Muusikanõukogu ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia koostöös.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

10:25

Selgusid kultuurkapitali aastapreemiate laureaadid Uuendatud

09:07

Arvustus. Omapärase soojuse ja kergusega sarimõrvarilugu

08:51

LR-s ilmunud Leena Krohni jutukogu tutvustab soome kirjanduse teistsugust külge

08:41

Folktroonika bänd Oopus avaldas kolmanda albumi

08:30

Otse kell 15: foorum "Kontserdikorraldus kui interpretatsioonikunsti lahutamatu osa"

04.02

Artovert galeriis avati fotokunstnik Jaak Kadariku fotogrammide näitus

04.02

Muinsuskaitseamet toetab mälestiste restaureerimist 4,3 miljoni euroga

04.02

"Pähklipureja": mõjukaima muusikaharidussüsteemi taga põrkuvad kunst, poliitika ja nafta

04.02

Festival Kikumu Talv jääb sel aastal ära

04.02

Juhan Kuusi keskuses näeb Balti humanistliku fotograafia meistrite loomingut

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

10:25

Selgusid kultuurkapitali aastapreemiate laureaadid Uuendatud

03.02

Eneli Kindsiko: me ei oska enam inimesed olla

04.02

Arvustus. Puuluubi filmi kiududesse on absurd sooja südamega sisse tikitud

03.02

Keelenupp. Eesti keele kolm salakäänet

04.02

Otseülekanne kell 18: Ukuaru muusikamajas antakse üle Kultuurkapitali aastapreemiad

04.02

Festival Kikumu Talv jääb sel aastal ära

03.02

Tänavusel Docpointil linastuvad ka haruldused 90-ndate Eestist

02.02

Välja müüdud etendused muudavad teatripiletite järelturu üha aktiivsemaks

03.02

Vanemuise teatris esietendub Margo Kõlari ja Ivar Põllu ooper "Libahunt"

04.02

Galerii: Docpointi avamisel esilinastus dokfilm "Puuluup - kaablid autos veel"

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo