Otse kell 15: foorum "Kontserdikorraldus kui interpretatsioonikunsti lahutamatu osa"
Neljapäeval, 5. veebruaril kell 15.00–17.30 toimub Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kammersaalis kõigile avatud foorum "Kontserdikorraldus kui interpretatsioonikunsti lahutamatu osa".
Kava
Millisena ma näen kontserdielu Eestis?
Kolme minuti formaadis astuvad üles Eesti Interpreetide Liidu aasta interpreedi tiitli pälvinud interpreedid.
Tänane interpreet – millise väärtuse kandja?
Henry-David Varema, Eesti Interpreetide Liidu juhatuse liige
Kultuuripoliitilised prioriteedid ja nende mõju interpretatsioonikunsti arengule Kertu Aksiim, Kultuuriministeeriumi muusikanõunik
Meedia rollist interpretatsioonikunsti ja selle väärtuste peegeldamisel ühiskonda
Karmel Killandi, ERR-i meelelahutussaadete peatoimetaja
Kontserdipaiga vaade – võimalused ja takistused kontserdielu arendamisel Andreas Väljamäe, Viimsi Artiumi juhatuse liige
Paus ca 15 min
Paneeldiskussioon Kuidas mõjutavad rahastus ja publikutrendid kontserdielu kestlikkust?
Osalevad: Maarit Kangron (Eesti Kontsert), Saale Fischer (Floridante, Eesti Muusikafestivalid), Kadri Leivategija (Heino Elleri Muusikakool), Pille Lill (Muusikute Täiendõppe Keskus, Erakontserdiorganisatsioonide Liit), Ivari Ilja (Eesti Muusikanõukogu, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia). Modereerib Henry-David Varema.
Vaba mikrofon
Kokkuvõte
Foorum toimub Eesti Interpreetide Liidu, Eesti Muusikanõukogu ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia koostöös.
