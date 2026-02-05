X!

Folktroonika bänd Oopus avaldas kolmanda albumi

Muusika
Oopus
Oopus Autor/allikas: Kerttu Kruusla
Muusika

Neljapäeval, 4. veebruaril avaldas ansambel Oopus kolmanda stuudioalbumi "Reivlender", millel põimuvad torupill, vanad koraalid, regilaul ja acid-süntesaatorid.

Uuel albumiga soovib Oopus näidata, et pärimus ja reiv ei ole vastandid, vaid sama mündi kaks külge. 

""Reivlender" tähendab vana kombe uuestisündi – kui küla kiigeplatsil mängiti viiulit ja torupilli, siis täna on küla kiigeplatsiks ööklubid ja festivalid," rääkisid bändiliikmed Mari Meentalo ja Johannes Ahun.

Bändi jaoks on reiv ühelt poolt kehaline ja vabastav kogemus, samas kui reilender tähistab pärimuslikku koos tantsimise vormi, mis seob liikumise, rütmi ja kogukondliku energia.

Albumi "Reivlender" esitluskontserdid toimuvad märtsis üle Eesti ning kulmineeruvad bändi kureeritud folktroonika esitlusõhtuga festivalil Tallinn Music Week.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

10:25

Selgusid kultuurkapitali aastapreemiate laureaadid Uuendatud

09:07

Arvustus. Omapärase soojuse ja kergusega sarimõrvarilugu

08:51

LR-s ilmunud Leena Krohni jutukogu tutvustab soome kirjanduse teistsugust külge

08:41

Folktroonika bänd Oopus avaldas kolmanda albumi

08:30

Otse kell 15: foorum "Kontserdikorraldus kui interpretatsioonikunsti lahutamatu osa"

04.02

Artovert galeriis avati fotokunstnik Jaak Kadariku fotogrammide näitus

04.02

Muinsuskaitseamet toetab mälestiste restaureerimist 4,3 miljoni euroga

04.02

"Pähklipureja": mõjukaima muusikaharidussüsteemi taga põrkuvad kunst, poliitika ja nafta

04.02

Festival Kikumu Talv jääb sel aastal ära

04.02

Juhan Kuusi keskuses näeb Balti humanistliku fotograafia meistrite loomingut

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

10:25

Selgusid kultuurkapitali aastapreemiate laureaadid Uuendatud

03.02

Eneli Kindsiko: me ei oska enam inimesed olla

04.02

Arvustus. Puuluubi filmi kiududesse on absurd sooja südamega sisse tikitud

03.02

Keelenupp. Eesti keele kolm salakäänet

04.02

Otseülekanne kell 18: Ukuaru muusikamajas antakse üle Kultuurkapitali aastapreemiad

04.02

Festival Kikumu Talv jääb sel aastal ära

03.02

Tänavusel Docpointil linastuvad ka haruldused 90-ndate Eestist

02.02

Välja müüdud etendused muudavad teatripiletite järelturu üha aktiivsemaks

03.02

Vanemuise teatris esietendub Margo Kõlari ja Ivar Põllu ooper "Libahunt"

04.02

Galerii: Docpointi avamisel esilinastus dokfilm "Puuluup - kaablid autos veel"

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo