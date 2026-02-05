Folktroonika bänd Oopus avaldas kolmanda albumi

Uuel albumiga soovib Oopus näidata, et pärimus ja reiv ei ole vastandid, vaid sama mündi kaks külge.

""Reivlender" tähendab vana kombe uuestisündi – kui küla kiigeplatsil mängiti viiulit ja torupilli, siis täna on küla kiigeplatsiks ööklubid ja festivalid," rääkisid bändiliikmed Mari Meentalo ja Johannes Ahun.

Bändi jaoks on reiv ühelt poolt kehaline ja vabastav kogemus, samas kui reilender tähistab pärimuslikku koos tantsimise vormi, mis seob liikumise, rütmi ja kogukondliku energia.

Albumi "Reivlender" esitluskontserdid toimuvad märtsis üle Eesti ning kulmineeruvad bändi kureeritud folktroonika esitlusõhtuga festivalil Tallinn Music Week.