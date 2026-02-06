X!

Saaremets: tehisaru ajastul tundub päris asjade tegemine eraldi väärtus

Ajukaja ja Mart Avi
Ajukaja ja Mart Avi Autor/allikas: Alana Proosa
Mart Avi ja Ajukaja ehk Raul Saaremets annavad albumi "Death of Music" välja vinüülplaadil. Osa piiratud tiraažist läheb ka Jaapani turule. Saaremetsa sõnul on ajal, mil AI võimutseb, päris asjade tegemine eraldi väärtus.

Eesti mõistes tavatu, ise tehtud ja trükitud ümbrisega vinüüle valmis siia vaid 150 eksemplari, Jaapanisse on tellitud sadakond eksemplari värvilisi vinüüle. Digitaalselt ilmus album juba peaaegu poolteist aastat tagasi ja sai väga hea vastuvõtu rahvusvahelises muusikaajakirjanduses.

"On tõesti huvitav, kas tuleb mingi lisalaine veel seoses sellega, et album ilmus nüüd füüsilisel kujul ka. Uuesti sellest kirjutama hakata ei ole kellelgi nagu põhjust. Eks näis. Ma arvangi, et see pigem nagu avab mingeid muid võimalusi, nagu see Jaapani asi tekkis. See ei oleks tekkinud, kui me poleks seda vinüüli hakanud tegema," rääkis Ajukaja ehk Raul Saaremets.

Mart Avi naasis äsja Kanada Winterruption festivalilt. Läinud aasta oli kontsertide poolest taas üsna tihe. Muusika viimine koduriigist väljapoole on tema sõnul üpris oluline. "Siin Eestis meil on kõik raamid läbi avastatud, siin on nagu suletud olek. Muidugi on vaja välja saada," tõde Avi.

Saaremetsa sõnul võib peatselt tekkida ka Tallinnas võimalus anda välja seitsme- ja kümnetolliseid vinüülplaate. See oleks täiendav võimalus anda muusikale taas ligitõmbav füüsiline kandja.

"Tahaks neid päris asju teha. Praegusel ajal tehisaru võimutseb, nagunii võtab ameteid üle ja teeb ammu muusikat. Kuidagi tundub eraldi väärtus see pärisasjade tegemine. Ei pea loomulikult mingeid meeletuid koguseid olema, vaid teedki nii palju, kui on neid inimesi, kellele see rõõmu pakub," lisas Saaremets.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

