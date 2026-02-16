X!

Minu elu muutnud raamat | Rahel Toomik ja "Sealtmaalt"

Minu elu muutnud raamat
Rahel Toomik
Rahel Toomik Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Minu elu muutnud raamat

Eesti raamatu aastal heidavad eri valdkondades tegutsevad inimesed ERR-i kultuuriportaalis pilgu teostele, mis on nende elu muutnud. Teoloog ja tõlkija Rahel Toomik tutvustab Karen Orlau jutukogu "Sealtmaalt".

Olin põhikoolis väga kärme lugeja ning kirjandustunnis juhtus ühtelugu, et sain etteantud lugemisega ammu enne teisi ühele poole. Et nutitelefonid polnud veel kuigi kõrgelt arenenud, oli toona viisakaid ja pedagoogile meelepäraseid võimalusi meelt lahutada üsna kasinalt: kas joonistada (mitte laua peale) või sirvida õpikut tunni teemast edasi. Ühel sellisel igavushetkel lappasingi end Karen Orlau lühijutuni "Hirmu suured silmad", mille kammerlik tegevustik rullub lahti inimtühjas öises bensiinijaamas keset täpsustamata tühermaad ja kus peaosi etendavad kangelanna ning tema hirm. Ja siis käis järsku üks klõps.

Seal klassiruumi vaikse nohisemise keskel tabas mind esimest korda avastus, et oh! Kirjandus võib ka s e l l i s t asja teha! Liimida sind lehekülje külge, tõsta su ihukarvad püsti ja süstida sinusse täiesti omalaadset segu kõhedusest, tõusvast pulsist ja joovastusest. Võtsin kiiremas korras raamatukogust ülejäänud jutukogu välja ja hingasin sisse. Edasi tulid kärme kapakuga juba "Krabat", Stephen King ja lademetes kõikvõimalikke muid kolli- ja tondijutte, millele lisandusid täiskasvanuna sellised maiuspalad nagu "Salatoimikud" ja "Twin Peaks".

Tagantjärele olen mõelnud, et võib-olla on see judisemapanev esmakohtumine suunanud mu eluvalikuid rohkem, kui oskasin neid tehes aimata. Usuteadus oli armastus esimesest silmapilgust, ent kui järele mõelda, käivitavad nii religioosset mõtlemist kui õuduskirjandust sageli väga sarnased motiivid. Hirm tundmatuse ees. Selgroogu sugenev kõhe pinevus, kui miski on paigast ära. Õõnes õõvatunne, kui järsku tundub, et tuttavas kestas on midagi vale ja loomuvastast. Rabatus, kui raudsed maailma koos hoidvad reeglid hakkavad järsku nihkuma ja võimatu saab võimalikuks. Tardumapanev aukartus udus peituva mõeldamatult suure, ürgse ja nähtamatu jõu suhtes.

Karen Orlau jutukogu paotas mulle esimest korda verdtarretava käginaga lahti ukse, mille taga oli lisaks kättemaksu ihkavale muumiale üks väga oluline õppetund, mis kannab vilja seda rohkem, mida vanemaks mul õnnestub saada: kui põnev ja paljuütlev asi võib olla hirm!

Toimetaja: Karmen Rebane

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

09:28

Pildid: "Hukkunud Alpinisti hotell" avas Berliini filmifestivali arhiivifilmide programmi

08:00

Minu elu muutnud raamat | Rahel Toomik ja "Sealtmaalt"

15.02

Berliini filmifestivali päevik: maailmapoliitika on ajanud ka autorifilmi teelahkmele

15.02

Selgusid Eesti arhitektuuripreemiate laureaadid

15.02

Arvustus. Kuidas elad, "Libahunt"?

15.02

Klassiku sõpradeks valiti Maria Mägi, Steven-Hristo Evestus ja Eerik Kergandberg

15.02

Olga Temnikova: ainult läände vaatamise asemel peaksime aru saama, kes me ise oleme

14.02

Galerii: Linnateater tähistas 60. sünnipäeva ja jagas kolleegipreemiaid

14.02

Raine Karp: kui inimestele pole hoonet tarvis, siis tuleb see ära visata

14.02

Eksperdid Eesti Laulust: kahes loos on tunda AI lõhna

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

14.02

Eksperdid Eesti Laulust: kahes loos on tunda AI lõhna

15.02

Selgusid Eesti arhitektuuripreemiate laureaadid

15.02

Olga Temnikova: ainult läände vaatamise asemel peaksime aru saama, kes me ise oleme

14.02

Raine Karp: kui inimestele pole hoonet tarvis, siis tuleb see ära visata

14.02

Galerii: Linnateater tähistas 60. sünnipäeva ja jagas kolleegipreemiaid

15.02

Berliini filmifestivali päevik: maailmapoliitika on ajanud ka autorifilmi teelahkmele

14.02

PÖFF-i uus kunstiline juht Triin Tramberg: suuri muudatusi ma kohe tegema ei hakka

13.02

Uue muusika reede: Elina Born, Charli XCX, Lykke Li, Dua Lipa jt

15.02

Arvustus. Kuidas elad, "Libahunt"?

15.02

Klassiku sõpradeks valiti Maria Mägi, Steven-Hristo Evestus ja Eerik Kergandberg

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo