Minu elu muutnud raamat | Tiit Hennoste ja "Tühirand"

Tiit Hennoste
Tiit Hennoste
Eesti raamatu aastal heitsid eri valdkondades tegutsevad inimesed ERR-i kultuuriportaalis pilgu teostele, mis on nende elu muutnud. Viimasena saab sõna keeleteadlane Tiit Hennoste, kes kirjutab Mati Undi novellist "Tühirand".

Minu elu muutunud raamat. See lause kõlab nagu vapustus, Jeesuse sõnum, mis inimese elu ümber pöörab. Ma proovisin minna mööda aega tagasi, aga sellist ühte ja ainsat vapustust ma oma elust ei leidnud. Aga pööre oli olemas. Oli 1972. aasta ning mu postkasti tulid esimest korda elus Loomingu ja Loomingu Raamatukogu aastakäigud. Mis kokku tegid tõepoolest pöörde.

Aga kui peab valima just ühe, siis saab see olla Mati Undi "Tühirand". See pööras ümber mu arusaamad sellest, mida saab teha keelega proosas, kuidas saab näha ja näidata maailma keele abil nagu vaataks seda esimest korda, kuidas panna väikesesse teksti elu ja müüt, eesti ja maailma kultuur. Ja kuidas maailma ja meie saatust määrab lõppeks ikkagi ebakindlus ja juhus.

Toimetaja: Karmen Rebane

Värsked artiklid

14:52

Otse: suur ettelugemine Kadriorus Uuendatud

13:01

Anti Saar: kui lugu haarab mind ennast piisavalt, siis usaldan seda

12:30

Doris Kareva: inimene peab tegema mitmeid asju, aga kirjutama ei pea

12:02

Tavast: keelt ei ole olemas, sõnad ei tähenda midagi ja see on rõõmu koht

11:47

Galerii: Koolitantsu Tallinna tantsupäeval kohtusid põnevad ideed ning kirevad kostüümid

08:59

Minu elu muutnud raamat | Tiit Hennoste ja "Tühirand"

08:11

Kert Kask: nagu rafas räägib, nii ongi õieti

13.03

Fotografiskas näituse avanud Inta Ruka: see on justkui läbilõige Lätist

13.03

"Bootstrap Islandi" loovjuht Rein Zobel: tahtsin anda edasi seiklusjuttude lugemise tunnet

13.03

Galerii: Eesti Kunstnike Liidu kevadnäitus toimub tänavu viies galeriis

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

14:52

Otse: suur ettelugemine Kadriorus Uuendatud

13.03

Esimene intervjuu. Kes on looga "Sydames" edetabelid vallutanud 35maffia?

12.03

Suri Miss Estonia pikaaegne eestvedaja Valeri Kirss

13.03

Galerii: Eesti Kunstnike Liidu kevadnäitus toimub tänavu viies galeriis

13.03

Uue muusika reede: The Pussycat Dolls, Sibyl Vane, James Blake, Kim Gordon jt

12.03

Suri režissöör Peeter Simm

13.03

Otse: kultuurkapitali kirjanduspreemiate tseremoonia

13.03

Otse: raamatuaasta lõpukonverents "Eesti raamat – kaua võib?"

10.03

Marju Lauristin: eesti kultuuri kitsaskoht on keskealine mees

12:02

Tavast: keelt ei ole olemas, sõnad ei tähenda midagi ja see on rõõmu koht

