Minu elu muutnud raamat | Tiit Hennoste ja "Tühirand"

Minu elu muutunud raamat. See lause kõlab nagu vapustus, Jeesuse sõnum, mis inimese elu ümber pöörab. Ma proovisin minna mööda aega tagasi, aga sellist ühte ja ainsat vapustust ma oma elust ei leidnud. Aga pööre oli olemas. Oli 1972. aasta ning mu postkasti tulid esimest korda elus Loomingu ja Loomingu Raamatukogu aastakäigud. Mis kokku tegid tõepoolest pöörde.

Aga kui peab valima just ühe, siis saab see olla Mati Undi "Tühirand". See pööras ümber mu arusaamad sellest, mida saab teha keelega proosas, kuidas saab näha ja näidata maailma keele abil nagu vaataks seda esimest korda, kuidas panna väikesesse teksti elu ja müüt, eesti ja maailma kultuur. Ja kuidas maailma ja meie saatust määrab lõppeks ikkagi ebakindlus ja juhus.