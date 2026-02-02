Minu elu muutnud raamat | Fatme Helge Leevald ja "Tiit Pagu" ning "Võlurite juures"

Eesti raamatu aastal heidavad eri valdkondades tegutsevad inimesed ERR-i kultuuriportaalis pilgu teostele, mis on nende elu muutnud. Näitleja Fatme Helge Leevald tutvustab Jaan Krossi värssromaani "Tiit Pagu" ja Mehis Heinsaare valikkogu "Võlurite juures".

Mulle on alati meeldinud ilu ja maagia, ning neis raamatutes (kuid mitte ainult nendes) on mõlemat. Ent need kaks on viimased, mis on kutsunud end valjult ette lugema.

Krossi värss, selle rütm ja mängulisus kohe tahab paberilt valla pääseda ja muutub kõlades veel magusamaks. Sarnane tunne on mul Heinsaare novellikogu, eriti sealse looga "Paap ja King-mees". Imeilus lugu täis fantaasiat, mille diivanil logeleses salvestasin ja jagasin paari sõbraga, et neidki oma vaimustusse kaasata. Kuigi tegelikult oli see eelkõige mulle. Meenutus väikesest Fatmest, kes sai esimesi salvestamiskogemusi lugedes kassetile Harry Potteri raamatute peatükke, et siis neid vahelduseks "Onu Remusele" või "Grimmi muinasjuttudele" unejutuks kuulata.

Pole ime, kuivõrd naudin nüüd tööna lastesaadete pealelugemist. Kõik saab kuskilt alguse. Kummardused eesti kirjanikele ja tõlkijatele, et loote igaks eluetapiks rõõmu ja maagiat.