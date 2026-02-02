X!

Minu elu muutnud raamat | Fatme Helge Leevald ja "Tiit Pagu" ning "Võlurite juures"

Minu elu muutnud raamat
Fatme Helge Leevald
Fatme Helge Leevald Autor/allikas: Haide Rannakivi
Minu elu muutnud raamat

Eesti raamatu aastal heidavad eri valdkondades tegutsevad inimesed ERR-i kultuuriportaalis pilgu teostele, mis on nende elu muutnud. Näitleja Fatme Helge Leevald tutvustab Jaan Krossi värssromaani "Tiit Pagu" ja Mehis Heinsaare valikkogu "Võlurite juures".

Mulle on alati meeldinud ilu ja maagia, ning neis raamatutes (kuid mitte ainult nendes) on mõlemat. Ent need kaks on viimased, mis on kutsunud end valjult ette lugema.

Krossi värss, selle rütm ja mängulisus kohe tahab paberilt valla pääseda ja muutub kõlades veel magusamaks. Sarnane tunne on mul Heinsaare novellikogu, eriti sealse looga "Paap ja King-mees". Imeilus lugu täis fantaasiat, mille diivanil logeleses salvestasin ja jagasin paari sõbraga, et neidki oma vaimustusse kaasata. Kuigi tegelikult oli see eelkõige mulle. Meenutus väikesest Fatmest, kes sai esimesi salvestamiskogemusi lugedes kassetile Harry Potteri raamatute peatükke, et siis neid vahelduseks "Onu Remusele" või "Grimmi muinasjuttudele" unejutuks kuulata.

Pole ime, kuivõrd naudin nüüd tööna lastesaadete pealelugemist. Kõik saab kuskilt alguse. Kummardused eesti kirjanikele ja tõlkijatele, et loote igaks eluetapiks rõõmu ja maagiat.

Toimetaja: Karmen Rebane

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

14:27

Pildid: Foku galeriis avati Birgit Kaleva, Keiu Maasiku ja Mark Raidpere ühisnäitus

14:17

Clermont-Ferrandi lühifilmide festivalile jõudis kaks Eesti osalusega linateost

13:40

The Exploitedi Tallinna kontsert lükati edasi

12:26

Minu elu muutnud raamat | Fatme Helge Leevald ja "Tiit Pagu" ning "Võlurite juures"

12:01

Grammyde aasta albumi tiitli pälvis esimest korda hispaaniakeelne album

09:22

Arvustus. Parimas mõttes väsitav "Marty Supreme" on osadena tugevam kui tervikuna

09:15

Kaasaegse muusika kollektiiv Ludensemble avaldas debüütalbumi

08:45

Märtsi alguses toimuv Tudengijazz toob publiku ette kuus kollektiivi

01.02

Arvustus. "Prima facie" võtab monolavastuse mudelist maksimumi

01.02

Von Krahli teatri lavale jõuab Berliinis esietendunud "Võit Päikese üle"

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

01.02

Yasmyn: provokatiivsus on suur osa naise arengust

01.02

Arvustus. "Prima facie" võtab monolavastuse mudelist maksimumi

09:22

Arvustus. Parimas mõttes väsitav "Marty Supreme" on osadena tugevam kui tervikuna

31.01

Tammsaare kirjanduspreemia said Indrek Koff ja Olena London

31.01

Ugalas esietendus Martin McDonaghi "Inishmaani igerik"

30.01

Galerii: selgusid Eesti muusikaauhinnad 2026 võitjad

12:01

Grammyde aasta albumi tiitli pälvis esimest korda hispaaniakeelne album

30.01

Suri "Üksinda kodus" filmidest tuntud näitleja Catherine O'Hara

31.01

Tartu mänguasjamuuseum avas näituse superkangelastest

31.01

Pildid: Poco galeriis avati tootedisaineri Björn Koopi näitus "1982"

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo