X!

EKA monumentaalkunsti grant toob Kotzebue tänavale kaks uut tudengiteost

Kunst
Erko Lill
Erko Lill "Põrutused" visand Autor/allikas: Erko Lill
Kunst

Eesti Kunstiakadeemia (EKA) monumentaalkunsti grandi konkursi võitsid skulptuuri eriala tudeng Kail Timusk ja klaasi eriala tudeng Erko Lill, kelle tööd hakkavad kaunistama EKA õppehoone ümbrust.

Konkursi raames otsiti Kotzebue tänavale akadeemia hoonete vahelisse välisruumi ja Kotzebue 2 krundile avalikke rikastavaid kunstiteoseid, mis oleksid nii materjalivaliku kui ka teemakäsitluse poolest keskkonda sobivad.

Konkursile laekus neli taotlust. Žürii otsustas kokku eraldada kaks produktsiooni kulude katmisele suunatud toetust suuruses 3000 eurot. Võitjateks osutusid installatsiooni ja skulptuuri eriala bakalaureuse taseme tudeng Kail Timusk teosega "Reekviem koduvaimudele" ja klaasi eriala bakalaureuse taseme tudeng Erko Lill installatsiooniga "Põrutused". Teosed valmivad lõputööde eelkaitsmiste tähtajaks 2026. aasta kevadel.

Kail Timusk "Requiem larium" visand Autor/allikas: Kaili Timusk

EKA vabade kunstide teaduskonna dekaan Kirke Kangro rääkis, et monumentaalkunsti grant nihutab tavapärase lõputöö formaadi piire ning ühendab õppetöö avaliku ruumi kunstiga.

"Loodan, et see toob linnaruumis kunstile juurde liikuvust ja värskust ning annab inimestele võimaluse vahetult kogeda noorte autorite julget loomingut. Ja muidugi saavad meie noored kunstnikud olla nähtavad suure publiku ees," sõnas Kangro.

Žüriisse kuulusid EKA üliõpilasesinduse president Hedvig Ehrlich, EKA vabade kunstide teaduskonna dekaan Kirke Kangro, "Tase" lõputööde näituse peakorraldaja Kaisa Maasik-Koplimets, arhitekt Siim Tuksam ning "Tase" tehniline juht Johannes Säre. Hääleõiguseta ekspertidena osalesid arutelus EKA haldusjuht Kaido Kruusamets, EKA metallitöökodade juhataja Taavi Teevet ja EKA maali- ja skulptuurikonserveerimise stuudio meister Taavi Tiidor.

Toimetaja: Karmen Rebane

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:51

Grigorjeva: inimkond võiks hakata enda koht teistsuguseid lugusid rääkima

17:08

Kinodesse jõuab dokfilm Eesti naiste jäähokikoondise eduloost

16:51

Vaata: Kumu 20. sünnipäeva vestlusring "Uus kunstimuuseum: kirik või kaubamaja?"

16:20

Berliini filmifestivali päevik: Lance Hammeri "Queen at Sea" ei jäta kedagi külmaks

16:07

Paavli kultuurivabrikus astub üles Atlanta DJ ja produtsent Nikki Nair

15:54

Galerii: Koolitants tõi Võru Kandle lavale mitmekülgsed tantsud

13:41

EKA monumentaalkunsti grant toob Kotzebue tänavale kaks uut tudengiteost

12:52

Ülevaade. Presidendid, klounid ja doping ehk Eesti dokiaasta 2025

12:50

Lavakunstikooli XXXII lend toob Rakveres lavale diplomitöö "Kõik on jokk, proua minister"

12:42

Galerii: viimases "Presidendi raamatuklubis" on külas Andrus Kivirähk

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

16.02

Arvustus. "Meie Erika" proovib liialt vaatajale meeldida

14.02

Eksperdid Eesti Laulust: kahes loos on tunda AI lõhna

16.02

Suri Oscari-võitja ja "Ristiisa" staar Robert Duvall

12:52

Ülevaade. Presidendid, klounid ja doping ehk Eesti dokiaasta 2025

09:50

Selgusid Eesti muusikaettevõtluse auhindade nominendid

17.02

Erkki-Sven Tüür: autorialbum sai minu jaoks tähenduse omaaegsest progerokist

17.02

Kuressaare teatris jõuab lavale müstiline lugu Abruka saarelt

17.02

Keelenupp. Milline esitäht on lepingus sobilik?

16.02

Galerii: Kaido Ole avas Raplas näituse "Müüa maja Raplas"

16.02

Valga teatristuudio tõi lavale muusikali "Mamma Mia!"

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo