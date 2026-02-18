EKA monumentaalkunsti grant toob Kotzebue tänavale kaks uut tudengiteost

Konkursi raames otsiti Kotzebue tänavale akadeemia hoonete vahelisse välisruumi ja Kotzebue 2 krundile avalikke rikastavaid kunstiteoseid, mis oleksid nii materjalivaliku kui ka teemakäsitluse poolest keskkonda sobivad.

Konkursile laekus neli taotlust. Žürii otsustas kokku eraldada kaks produktsiooni kulude katmisele suunatud toetust suuruses 3000 eurot. Võitjateks osutusid installatsiooni ja skulptuuri eriala bakalaureuse taseme tudeng Kail Timusk teosega "Reekviem koduvaimudele" ja klaasi eriala bakalaureuse taseme tudeng Erko Lill installatsiooniga "Põrutused". Teosed valmivad lõputööde eelkaitsmiste tähtajaks 2026. aasta kevadel.

Kail Timusk "Requiem larium" visand Autor/allikas: Kaili Timusk

EKA vabade kunstide teaduskonna dekaan Kirke Kangro rääkis, et monumentaalkunsti grant nihutab tavapärase lõputöö formaadi piire ning ühendab õppetöö avaliku ruumi kunstiga.

"Loodan, et see toob linnaruumis kunstile juurde liikuvust ja värskust ning annab inimestele võimaluse vahetult kogeda noorte autorite julget loomingut. Ja muidugi saavad meie noored kunstnikud olla nähtavad suure publiku ees," sõnas Kangro.

Žüriisse kuulusid EKA üliõpilasesinduse president Hedvig Ehrlich, EKA vabade kunstide teaduskonna dekaan Kirke Kangro, "Tase" lõputööde näituse peakorraldaja Kaisa Maasik-Koplimets, arhitekt Siim Tuksam ning "Tase" tehniline juht Johannes Säre. Hääleõiguseta ekspertidena osalesid arutelus EKA haldusjuht Kaido Kruusamets, EKA metallitöökodade juhataja Taavi Teevet ja EKA maali- ja skulptuurikonserveerimise stuudio meister Taavi Tiidor.