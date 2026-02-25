X!

Tallinnas esineb briti pop-duo Hurts

Muusika
Hurts Saku Suurhallis
Hurts Saku Suurhallis Autor/allikas: Rene Suurkaev / ERR
Muusika

8. juulil astub oma Euroopa turnee raames Kakumäe Havenis taas Eesti publiku ees üles briti süntpopi ansambel Hurts.

Hurts loodi aastal 2009, kui Manchesteris said kokku vokalist Theo Hutchcraft ning multi-instrumentalist Adam Anderson. Aasta hiljem ilmunud albumilt "Happiness" jõudsid kuus singlit erinevates Euroopa riikides edetabelite tippu.

Tänaseks on antud album müünud enam kui 2 miljonit eksemplari. Kokku on bänd avaldanud viis albumit. Viimane neist, "Faith" ilmus 2020. aastal.

Hurts on Eestis esinenud varem mitmel korral. Esimest korda jõudsid nad Eestisse 2011. aastal kui andsid jaanuaris kontserdi Kalevi spordihallis ning oktoobris Saku Suurhallis. Suurhallis lavale jõudsid nad ka 2013. ja 2016. aastal.

Kahel korral, 2014. ja 2017. aastal on duo esinenud ka Õllesummeril. Viimati esinesid Hutchcraft ning Anderson 2023. aasta juulikuus Tallinna lauluväljakul.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

15:32

Kaspar Viilup: kui tehisarust saab Ura Sihet, on midagi ühiskonnas läbi arutamata

15:00

Laupäeval selgub noorte artistide konkursi Livestage.Youth võitja

14:15

Henrik Kalmet: kontsert-etenduse "Kus oled sina?" teema on suured otsused Eestis

14:03

Tallinnas esineb briti pop-duo Hurts

11:13

Rakvere teatri sünnipäeval jagati kolleegipreemiaid

11:08

Tartu Elektriteatri 15. sünnipäev toob ekraanile kinotöötajate lemmikfilmid

11:01

Arvustus. Vabariigi aastapäeva kontsert näitas tasakaalu ja tasakaalukust

10:49

Suri kirjanik ja Tuna kauaaegne peatoimetaja Ott Raun

24.02

Galerii ja video: vabariigi aastapäeva kontsertetendus

24.02

Arhitekt: Tallinna Linnateatri projekteerimine oli tõeline väljakutse

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

27.09

Viimsis uue orkestri loonud Xandi van Dijk: ma tean, et see on kohutav ajastus

24.02

Galerii ja video: vabariigi aastapäeva kontsertetendus

24.02

Võigemast aastapäeva kontserdist: ärevus on teema, mida oleks imelik vältida

11:01

Arvustus. Vabariigi aastapäeva kontsert näitas tasakaalu ja tasakaalukust

10:49

Suri kirjanik ja Tuna kauaaegne peatoimetaja Ott Raun

25.09

Lõuna-Aafrikast pärit dirigent Xandi van Dijk asutas Viimsis uue orkestri

23.02

Ene-Liis Semper toob Unibet Arena lavale kontsert-etenduse "Kus oled sina?"

14:15

Henrik Kalmet: kontsert-etenduse "Kus oled sina?" teema on suured otsused Eestis

24.02

Viktoriin: kui hästi tunned riiklikke teenetemärke?

22.02

Taavi Eelmaa: keegi ei räägi rohkem rahast kui inimesed, kes tegelevad kultuuriga

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo