Tallinnas esineb briti pop-duo Hurts

Hurts loodi aastal 2009, kui Manchesteris said kokku vokalist Theo Hutchcraft ning multi-instrumentalist Adam Anderson. Aasta hiljem ilmunud albumilt "Happiness" jõudsid kuus singlit erinevates Euroopa riikides edetabelite tippu.

Tänaseks on antud album müünud enam kui 2 miljonit eksemplari. Kokku on bänd avaldanud viis albumit. Viimane neist, "Faith" ilmus 2020. aastal.

Hurts on Eestis esinenud varem mitmel korral. Esimest korda jõudsid nad Eestisse 2011. aastal kui andsid jaanuaris kontserdi Kalevi spordihallis ning oktoobris Saku Suurhallis. Suurhallis lavale jõudsid nad ka 2013. ja 2016. aastal.

Kahel korral, 2014. ja 2017. aastal on duo esinenud ka Õllesummeril. Viimati esinesid Hutchcraft ning Anderson 2023. aasta juulikuus Tallinna lauluväljakul.