Laupäeval selgub noorte artistide konkursi Livestage.Youth võitja

Livestage.Youth konkursi 2026. aasta finalist Smokeys
Livestage.Youth konkursi 2026. aasta finalist Smokeys Autor/allikas: Ere Viisitam
Tänavu toimub esimest korda noortele muusikutele suunatud konkurss Livestage.Youth. Laupäeval astuvad lavale konkursi kümme finalisti, kelle hulgast valib žürii välja parimad.

Livestage.Youth eesmärk on pakkuda noortele artistidele lavakogemust ning võimalust luua kontakte muusikaprofessionaalidega. Kuigi sündmus toimub esimest korda, kinnitab suur osalushuvi korraldajate sõnul vajadust taolise platvormi järele.

"Livestage.Youth sündis vajadusest luua noortele muusikutele turvaline, kuid professionaalne keskkond, kus oma loomingut päriselt proovile panna," selgitas peakorraldaja Brigitta Pruual, lisades, et finaalsündmus on ühtaegu nii konkurss kui ka noore muusika tähistamine.

28. veebruaril astuvadki Paavli kultuurivabriku lavale kümme noort sooloartisti ja bändi, kes on kõik esimest korda toimuva Livestage.Youth konkursi finalistid. Finalistid valiti välja üle-eestilise konkursi kaudu, kuhu kandideeris kokku 49 artisti nii Eestist kui ka välismaalt. 

Finaalsündmusel astuvad lavale: Smokeys, Säde Semper, Permanent Blue, Metropol, Rajupesu, Feach, N:V, Friction, No1r ja Üleoja.

Finaliste hindab žürii kuhu kuuluvad Yasmyn, kultuuriajakirjanik Andrei Liimets, Music Estonia esindaja Silvia Käsk, muusikainstrumentide äris tegutsev Martin Lepalaan ning Paavli kultuurivabriku ning kontsertagentuuri Damn.Loud asutaja Roman Demtšenko.

Livestage.Youth finaali võitjat ootab oma kontsert Paavli Kultuurivabrikus, professionaalne salvestusvõimalus stuudios ning 1000-eurone rahaline preemia.

Teine koht saab võimaluse esineda Tallinn Music Weekil ning osaleda loomekeskuse Push bändimeenete töötoas. Kolmanda koha saanud artist astub üles Paavli Kultuurivabriku sünnipäevaüritusel ning preemia muusikainstrumentide poelt Drop D Sounds.

Livestage.Youth finaalis antakse välja ka eripreemia, sealhulgas koht Rock FM playlist'is ning esinemiskutse festivalile Võnge.

Sündmusega paralleelselt toimuvad Livestage.Youth programmi raames valdkonna professionaalide juhitud töötoad, mis keskenduvad noorte muusikute arenguks olulistele teemadele alates kontsertheli kvaliteedi parendamisest ja artistiturundusest kuni pressimaterjalide loomise ning vaimse tervise ja esinemisärevuseni.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

