X!

Sinijärve raamatusoovitused: Tove Jansson on alati äge

Kirjandus
Tove Jansson 1956. aastal.
Tove Jansson 1956. aastal. Autor/allikas: Reino Loppinen/Wikimedia Commons
Kirjandus

Rahvusraamatukogu kultuurinõuniku Karl Martin Sinijärve seekordsete raamatusoovituste hulka mahtus kaks teost: Tove Janssoni "Päikeselinn" ja Yvonnick Denoeli "Vatikani luurajad. Teisest maailmasõjast kuni paavst Franciscuseni".

Tove Jansson "Päikeselinn" (2026)

Ka klassik võib endale lubada väheke lõtva panna, sohki teha, kerget-pehmet kirjavara vormistada. Ei pea kogu elama muu(mi)maailma algupärase sünkhuumoriga, insulaarsete eemaldumiste ja imetabaste illustratsioonidega. Vahel lihtsalt vaatad maailma, näed kummalisi kohti ja kirjutad nendest. Poole sajandi tagune lugu kõnetab tänagi. Vägagi. Kuigi lobedalt tehtud, natuke nagu sujuva seebika esmane visand – ikkagi on va janssonjas vunk ja nõks ja krutsk sees. Eesti lugeja jaoks rokivad muidugi õed Pihelgad, kes, nagu jo tagakaas mõistlikult teatab, on "kuskilt Baltikumist," käivad kogu aeg koos, loevad kogu aeg raamatuid."

Ega see Florida päike, saati veel viiskend pluss aastat tagasi, mingi huumaluum ole. Tegelikult on seal ju marutormid ja meil langeb ainult natuke lund. Samas ilus viis hea kirjaniku silme läbi üht arusaamatutult populaarset soisevõitu ilmanurka omaks lugeda. Tove Jansson on alati äge.

Yvonnick Denoel "Vatikani luurajad. Teisest maailmasõjast kuni paavst Franciscuseni" (2026)

Kõikvõimalikke vandenõuteooriaid on maailm täis. Neid on toodetud nii palju, et tavaline inimene ei saa sugugi sotti, kus ja kas mõni tõetera peidus on. Rooma-katoliku kirikut eesotsas Vatikani ja paavstiga on süüdistet milles iganes. Nii populaar- kui sekulaarkultuuris. Eks teinekord läinud täppi ka. "Vatikani luurajad" annab tiba täpsemat ja täpilisemat teavet. Saab aru saada, kuidas kahtlased ja kohutavad üleilmsed võrgustikud ei ole üldse üleilmsed ega kahtlased ega kohutavad, vaid muutuvad noiks alles ja üksiti läbi mõnede oluliste inimeste tegude. Ja siinkohal on hea näha, kuidas kõvad paavstid nagu Pius XII või Johannes Paulus II jätavad veenva jälje ajalukku. Samas mõned teised jäävadki igavateks, ent mitte igavikuisteks "pingelõdvendajateks". Ka vaesuse ja mittevaesuse ja rikkuse kuljetamise teemad on üksjagu intrigeerivad. Ei ole jumala teenimises palju muudsugust kui igapäevases eluolus ja rahateenimises. Kuidas, miks ja kas see värk toimis, toimib koma toimima saab – noist asjust aru saamiseks sobib "Vatikani luurajad" hästi. Pole siin üldse vaid luuramisest, luudest ega radadest. Omajagu kõigest.

Toimetaja: Karmen Rebane

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:45

Temufis esietendub "Mr. Greeni külaline"

18:11

Uue muusika reede: Triibupasta, Ollie, Eik, Clicherik, Bruno Mars, Gorillaz Uuendatud

17:08

ETV kirjandussaade "Ridade vahel" pälvis raamatukoguhoidjate ühingu tunnustuse

15:45

Pildid: Truus galeriis on väljas Juss Piho viimase paari aasta tööd

15:40

Sinijärve raamatusoovitused: Tove Jansson on alati äge

15:29

Pildid: Kadrioru kunstimuuseumis avati Soome üht rikkalikumat kunstikogu tutvustav näitus

15:28

Tõnu Kõrvits: kirjutan iga oma teost kui viimast

15:24

Euroopa Liidu kirjandusauhinnale on nomineeritud ka Lilli Luuk

14:52

Karusoo: Ukrainast lahkujad ja Ukrainasse jääjad peavad teineteist kuulama

14:18

Kaie Mihkelson: teater teeb hinge avaramaks

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

09:49

Selgusid teatriauhindade nominendid

10:40

Muba uus direktor on Piret Rips

26.02

Arhitektuuriajaloolane: mõisad olid meie maale ränk koorem

13:23

Muba värske direktor Piret Rips: süsteemi ma lõhkuma ei lähe, aga päris samamoodi ka ei jätka

25.02

Suri kirjanik ja Tuna kauaaegne peatoimetaja Ott Raun

15:29

Pildid: Kadrioru kunstimuuseumis avati Soome üht rikkalikumat kunstikogu tutvustav näitus

27.09

Viimsis uue orkestri loonud Xandi van Dijk: ma tean, et see on kohutav ajastus

25.02

Henrik Kalmet: kontsert-etenduse "Kus oled sina?" teema on suured otsused Eestis

25.02

Arvustus. Vabariigi aastapäeva kontsert näitas tasakaalu ja tasakaalukust

23.02

Ene-Liis Semper toob Unibet Arena lavale kontsert-etenduse "Kus oled sina?"

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo