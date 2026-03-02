X!

Niguliste muuseumis esineb tunnustatud liturgilise muusika ansambel Organum

Muusika
Ansambel Organum
Ansambel Organum Autor/allikas: Niguliste muuseum
Muusika

Niguliste muuseumi 2026. aasta esimene kontsert sarjast "Kunst kõlab" on inspireeritud näitusest "Toledo katedraali aarded keskajast El Greconi". Kontserdil astub üles ansambel Organum Prantsusmaalt, kes on üks tunnustatumaid keskaegse liturgilise muusika esitajaid maailmas.

Prantsuse muusikateadlase Marcel Peresi asutatud Organum on üks väheseid vanamuusika-ansambleid maailmas, kes uurib ja esitab iidset varakristlikku mosaraabia laulu.

"Ma ise väga väldin selliseid ülivõrdeid nagu tippmuusikud või legendid, aga Marcel Peresi ja Organumi puhul on küll varajase muusika ja liturgilise muusika valdkonnas tegemist tõeliste legendidega. Peresil on oskus põimida ja vaadelda oma loomingus suulist ja kirjaliku traditsiooni, mis on ju kogu aeg sellises pinges või dialoogis selle varajase liturgilise muusika puhul. See, mida ta teinud on, on unikaalne, kaasates ka lauljaid erinevatest traditsioonidest," tõdes muusik Marius Peterson.

Peterson lisas, et Niguliste muuseumis toimuma hakkavat ei nimetakski ta nii väga kontserdiks, vaid pigem häppeninguks. "Seda toimub Marceliga sageli. Ei tasu seda võimalust mööda lasta."

Põhjus, miks Organum just homme õhtul Niguliste muuseumis üles astub, on novembris avatud näitus "Toledo katedrali aarded". Nimelt on just Toledo katedral mosaraabia muusikapärandi suurim hoidja maailmas.

"See on olnud elavaks sillaks varakristluse ja kaasaja vahel. See on väga eriline ja meie unistus seda näitust koostades oli publikuni tuua mitte ainult see visuaalne maailm, vaid ka heliline pärand," märkas Niguliste muuseumi direktor Merike Kurisoo.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:50

Livestage.Youth võitja Feach: võiduraha eest parandame hamba ära

18:45

Niguliste muuseumis esineb tunnustatud liturgilise muusika ansambel Organum

17:49

Pildid: Tuglase novelliauhinna pälvisid Fs ja Silvia Urgas Uuendatud

16:50

Pildid: Telliskivis avati animafilmil "Lumi saadab meid" põhinev näitus

14:29

Esimese Livestage.Youth konkursi võitis garaažiroki bänd Feach

14:29

"Säärane mulk" kogus avanädalavahetusel pea 14 000 külastust

14:21

Näitlejaauhindade jagamisel võidutsesid "Patused" ja komöödiasari "The Studio"

12:37

Iiri koomik Dylan Moran jõuab oktoobris uue kavaga Tallinnasse

11:44

Minu elu muutnud raamat | Aliis Aalmann ja "Nõges"

11:37

Margus Allikmaa jätkab kultuurkapitali juhina

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

28.02

Suri kitarrist Viktor Vassiljev

01.03

Sinijärv: mitukümmend aastat kestnud kultuuri kõrvalelükkamine võiks lõppeda

08:49

Selgusid Briti muusikaauhindade võitjad, enim preemiaid pälvis Olivia Dean

17:49

Pildid: Tuglase novelliauhinna pälvisid Fs ja Silvia Urgas Uuendatud

26.03

Arvustus. "Fränk" on ood kõigile väikestele asulatele, mis Tallinnast kaugemale jäävad

01.03

Arvustus. Draamateatri "Caligula" ehk Camus ilma eksistentsialismita

23.02

Ene-Liis Semper toob Unibet Arena lavale kontsert-etenduse "Kus oled sina?"

27.02

Selgusid teatriauhindade nominendid

28.02

Suri laulja ja laululooja Neil Sedaka

25.02

Henrik Kalmet: kontsert-etenduse "Kus oled sina?" teema on suured otsused Eestis

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo