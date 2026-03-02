Niguliste muuseumis esineb tunnustatud liturgilise muusika ansambel Organum

Prantsuse muusikateadlase Marcel Peresi asutatud Organum on üks väheseid vanamuusika-ansambleid maailmas, kes uurib ja esitab iidset varakristlikku mosaraabia laulu.

"Ma ise väga väldin selliseid ülivõrdeid nagu tippmuusikud või legendid, aga Marcel Peresi ja Organumi puhul on küll varajase muusika ja liturgilise muusika valdkonnas tegemist tõeliste legendidega. Peresil on oskus põimida ja vaadelda oma loomingus suulist ja kirjaliku traditsiooni, mis on ju kogu aeg sellises pinges või dialoogis selle varajase liturgilise muusika puhul. See, mida ta teinud on, on unikaalne, kaasates ka lauljaid erinevatest traditsioonidest," tõdes muusik Marius Peterson.

Peterson lisas, et Niguliste muuseumis toimuma hakkavat ei nimetakski ta nii väga kontserdiks, vaid pigem häppeninguks. "Seda toimub Marceliga sageli. Ei tasu seda võimalust mööda lasta."

Põhjus, miks Organum just homme õhtul Niguliste muuseumis üles astub, on novembris avatud näitus "Toledo katedrali aarded". Nimelt on just Toledo katedral mosaraabia muusikapärandi suurim hoidja maailmas.

"See on olnud elavaks sillaks varakristluse ja kaasaja vahel. See on väga eriline ja meie unistus seda näitust koostades oli publikuni tuua mitte ainult see visuaalne maailm, vaid ka heliline pärand," märkas Niguliste muuseumi direktor Merike Kurisoo.