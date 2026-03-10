X!

Fotografiska uuel näitusel rullub lahti Läti argipäev

"Guntars Keišs 1984. My Country People" Autor/allikas: Inta Ruka
Laupäeval avab Fotografiska Läti fotograafi Inta Ruka näituse "Paigad nimega kodu". Ruka pildistas aastatel 1983–2008 inimesi oma kodumaal, jäädvustades nende elu tubades, hoovides ja tänavatel – paikades, kus rullub lahti argipäev.

Inta Ruka sündis 1958. aastal Riias, kus ta elab ja töötab ka täna. Fotograafiaga hakkas ta tegelema noorelt, ajendatuna sügavast uudishimust ümbritsevate inimeste vastu.

Ruka töötab aeglaselt ja keskendunult, kasutades klassikalist Rolleiflexi statiivil ning toetudes üksnes olemasolevale valgusele. Tema lähenemine on rahulik ja vahetu.

Tänapäeval on Inta Ruka rahvusvaheliselt tunnustatud fotograaf, kes on korraldanud hulga isikunäitusi üle Euroopa ja kelle töid leidub mitmes rahvusvahelises muuseumi- ja erakogus.

Näitus "Paigad nimega kodu" on avatud 14. märtsist ning toob üle 80 fotol kokku kaks seeriat, mis loovad narratiivi üleminekuaja Lätist ja inimestest, kes nimetavad neid paiku oma koduks. Sündisid fotod, mis ei ole pelgalt dokumentaalsed, vaid talletavad paiku, suhteid ja elatud elu, millest kasvab välja kuuluvustunne.

Seeria "Minu maa inimesed" sai alguse 1983. aastal, mil Ruka hakkas külastama Põhja-Läti Balvi piirkonna külasid. Ligi kahekümne aasta jooksul pildistas ta inimesi, kes olid üle elanud sõja, okupatsiooni ja ulatuslikud ühiskondlikud muutused.

Selle seeria piltidele on püütud kodud ja elukeskkonnad, kus puudus elekter, ning eluviis, mis oli juba kadumas – fotodel avaneb lugu maaelust, tööst, mälestustest ja sügavast kuuluvustundest. Seeria "Minu maa inimesed" esindas Lätit 1999. aasta Veneetsia biennaalil ja sellest sai Ruka rahvusvaheline läbimurre.

Näituse teine seeria "Amālijas iela 5a (Amālija tänav 5a)" on pikaajaline portreteering 20. sajandi alguses ehitatud elamust Riia kesklinnas. Keset 2000. aastate linnaelu oli Amālija tänaval säilinud ootamatu maailm: kruusateed, tagasihoidlikud toad ja rahulik õhkkond. Nelja aasta jooksul jälgis Ruka hoone elanikke ja sai osaks nende elust – pigem sõbra kui vaatlejana –, jäädvustades aastatel 2004–2008 ligi sadat inimest eri põlvkondadest, kelle igapäevaelud kulgesid samal aadressil.

Näituse "Paigad nimega kodu" on kureerinud Fotografiska rahvusvaheliste näituste juht Jessica Jarl ja Fotografiska Tallinna näituste juht Maarja Loorents ning selle esmaesitlus toimub Fotografiska Tallinnas. Lisaks fotodele on näitusel eksponeeritud ka Rootsi filmitegija Maud Nycanderi dokumentaalfilm "Fotograaf Riiast" (2009), mis avab Ruka elu, isiksust ja loomingut lähedalt.

"Paigad nimega kodu" on Fotografiska Tallinnas avatud 4. oktoobrini.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

