Suri režissöör Peeter Simm

Peeter Simm
Peeter Simm Autor/allikas: Aron Urb
73-aastaselt suri filmilavastaja Peeter Simm, kelle käe all on muu hulgas valminud filmid "Ideaalmaastik", "Arabella, mereröövli tütar" ja "Vee peal".

Peeter Simm sündis 24. veebruaril 1953. aastal Kiviõlis.

Simm õppis Nõo keskkoolis füüsikakallakuga klassis ja lõpetas Moskva Üleliidulise Riikliku Kinematograafiainstituudi mängufilmide režissööri erialal 1976. aastal.

Aastatel 1975–1993 töötas Simm Tallinnfilmis, algul režissööri assistendina, seejärel mängufilmide režissöörina.

1993. aastal asutas ta stuudio Lege Artis Film. Režissöörina on ta teinud koostööd paljude stuudiotega. Ta lavastanud teatris, teinud keeleõppe- ja reklaamfilme, telesaateid jms. Lisaks töötas ta Balti filmi-, meedia-, kunstide ja kommunikatsiooni Instituudis filmirežii külalisprofessorina.

Simmi tööde hulka kuuluvad muu hulgas mängufilmid "Ideaalmaastik", "Arabella, mereröövli tütar", "Tants aurukatla ümber", "Ameerika mäed", "Georg" ja "Vee peal". Lisaks on ta teinud lühimängufilme ja dokumentaalfilme.

Teda on tunntustatud Valgetähe V klassi teenetemärgi (2001), Eesti Kultuurkapitali audiovisuaalse kunsti sihtkapitali aastapreemia (2021), Pimedate Ööde filmifestivali elutööauhinna (2024) ja Eesti Vabariigi kultuuri elutööpreemiaga (2025).

Toimetaja: Karmen Rebane

