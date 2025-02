Peeter Simm: mängufilmi tehes pole ühtegi päeva, kus kõik on väga hea

Režissöör Peeter Simm lõpetas kinokooli 1976. aastal ning samal suvel oli ta režissööri assistent filmi "Suvi" juures.

"Ma sain seal väga vastutusrikka rolli – pidin jälgima, et Tootsi talu päris koer ja filmikoer omavahel kokku ei satuks. Kui nad kokku sattusid, siis kaklesid niimoodi, et neid oli võimalik vaid Simmi meetodil lahutada. Mul oli alati ämbritäis jääkülma vett, selle valasin neile kaela ja siis nad lasid üksteist lahti," meenutas ta.

Hiljem sai ta sama filmi juures ka teisi asju täha. "See oli mulle suur kool ja ma nägin kui palju on janti, millega ma polnud kokku puutunud," tõdes ta. "Jüri Garšnek, kes seal operaator oli, talle meeldis kangesti mingisugune atmosfääri perspektiiv. Seal oli viis-kuus valgustajat, kes jooksid suitsupommidega ringi ja tegid terve Kanepi oru suitsu täis. See ei tohtinud välja näha nagu udu ning seda tuulutati suurte vineertükkidega. See võttis tohutult aega."

Režissööri sõnul on hea filminäitleja keegi, kes oskab olla tema ise. "Kui see on juba saavutatud, siis edasi võib hakata rääkima tehnilistest vahenditest, mida juurde tuua, et tal tekiks teatud rahu. Kui inimene on närvis, on seda kohe näha," selgitas ta. "Oma tudengitele õpetan ma, et ainult positiivsed märkused. Need peavad olema teie kõige lähematest sõpradest näitlejad, kellele võib lubada öelda, et mängi andekamalt."

Simm on ise ka mõnes filmis näitlejana üles astunud. Teiste seas on ta kehastanud president Pätsi. Oma ekraanitöödega ei ole ta aga rahule jäänud. "Moskva filmikoolis peeti mind millegi pärast heaks näitlejaks, aga ma olin ilmselt nii krampis, et see oli nii halb, et oli juba hea," lausus ta.

Režissöörina on Simm teinud nii mängu- kui ka dokumentaalfilme. "Pärast mängufilmi teha dokumentaal- või portreefilm kirjanikust, poliitikust või sportlasest, see on nagu lõdvestav paadisõit pärast merelahingut, sest mängufilmi ajal ei ole ühelgi päeval kõik nii, et oleks väga hea."

Lisaks riiklikule elutööpreemiale pälvis Simm möödunud sügisel PÖFF-i elutööpreemia. Kaks preemiat annavad talle innustust uue mängufilmiga edasi tegeleda.

"Meil on käsikiri väga huvitav ja teema puudutab aega, mida otsisime oma sõbraga koos 45 aastat. See puudutab baltisakslaste ja eestlaste suhet," tõstis ta uuelt projektilt saladusteloori.