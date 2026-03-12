X!

Pärnus alanud fotonäituste festivali keskmes on ajatud teemad

Kunst
Foto: ERR
Kunst

Pärnus algas fotonäituste festival Fotofest, mis kannab sel aastal pealkirja "Ajatu". Festivali näitused käsitlevad ajatuid teemasid, nagu identiteet, kehalisus, loodus, intiimsus ja mälu.

Üheksandat korda toimuv fotokunsti mitmekesisusele keskenduv Pärnu Fotofest koondab enda alla üheksa näitust linna erinevais paigus ja kannab pealkirja "Ajatu".

"Hästi tore on see, et inimesed on sellest ajatusest saanud aru niimoodi, et väga palju on mustvalget ja analoogfotograafiat, mis on ääretult põnev. Ja kõik näitused on mingil kummalisel moel omavahel seotud: liikudes ühest ruumist teise, siis sa leiadki kuidagi selle ühise osa," rääkis Pärnu linnagalerii juht Piret Bergmann.

Pärnu muuseumisse on üles seatud Pallase fotoosakonna tudengite ja Leedu fotokunstniku Virginijus Kincinaitise näitus "Pisarad vihmas". Näituse tööd on pildistatud vaid mobiiltelefoniga.

"Mina kui kunstiteadlane pean iga pildi tegemiseks tundma kunstiajalugu ja kui ma pildistan midagi hästi tavalist ja tuntut, siis mina teen klassikalise teose kompositsiooni. Sellepärast ongi siin nii palju värvi ja vormi, see kõik on tegelikult pärit kunstiajaloost," rääkis Kincinaitis.

Kunstnike majas võib näha populaarset ja üha kasvava huviga näitust "Pärnumaa foto", millel alapealkiri on tänavu "Aeg ei peatu".

"Foto on üks vahend, mille läbi on võimalik aeg peatuma panna, aga aeg ikkagi jookseb edasi ja ei peatu. Väga tore oli sel aastal tõdeda, et minu nimekaimust president selle teema ka aastapäeva kõnes üles võttis," märkis kuraator Alar Raudoja. "Sõel oli väga tihe ja huvi on jätkuvalt selle näituse vastu hästi suur, mis meid alati üllatab.

Pärnu Fotofesti näitused on avatud 11. aprillini.

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

