Kodumaine dokfilm "Kadunud unistus" kogus avapäevadega üle 1500 külastuse

Endisel püsivad tabelis kolm kodumaist linateost: "Täiuslikud võõrad" on üheksa nädalaga kogunud 98 549, "Meie Erika" viie nädalaga 55 350 ja "Säärane mulk" kolme nädalaga 30 030 külastust.

Tabeli esikohalt leiab animatsiooni "Hüppajad", mis on kahe levinädalaga kogunud 22 047 külastust. Lisaks "Kadunud unistusele" jõudis ainsa uue tulijana tabelisse veel romantiline draama "Mälestused temast" (1 752 külastust).

Möödunud nädalavahetusel jõudis kinolevisse režissöör Sergei Zjuganovi debüütfilm "Kadunud unistus", mis kogus esimeste päevadega 1559 külastust.

