Johan Elmi uus lavastus küsib, mis on päriselt elus olemise hind

Johan Elmi lavastus "Elamise hind" Ugala teatris Autor/allikas: Ugala teater
Ugala teatris esietendub Poolas sündinud Ameerika näitekirjaniku Martyna Majok`i tragikömöödia "Elamise hind", mille lavastas Johan Elm.

"Elamise hind" annab ausa ja ilustamata vaate erivajadustega inimeste igapäevaellu, milles on ületamatuna näivaid raskuseid kuid ka igatust läheduse, hoolimise ja armastuse järele.

Laval on kaks paari, kes kõik koos kokku ei saagi. Oskar Punga kehastatav John on sündimisest saati raske puudega, tserebraalparalüüs on noormehe lukustanud iseenda kehasse. Kuid immigrandina Ameerikas elav Jess, keda kehastab Lauren Grinberg, vajab hädasti tööd ja hakkab Johni hooldama.

"Jessi tegelane tõenäoliselt on pidanud oma ema hooldama, ehk et ta julgeb selle töö vastu võtta. Tal on väike eelnev kogemus, aga tegelikult ta on täiesti uues olukorras, see on täiesti uus võõras keha, ka liikumispuue, millega ta pole tuttav," selgitas Grinberg oma tegelase tausta.

Teine liin jookseb autoõnnetuse tõttu ratastooli aheldatud Ani ja temast lahutatud Eddie vahel, keda mängivad Marika Palm ja Tanel Ingi.

"Ma tahaks loota, et see pealkiri. "Elamise hind", ei räägi mingisugusest numbrilisest mõõdetavast summast, vaid sellest, mida tähendab elus olla, päriselt elus. Inimestega suhelda, olla nendega lähedane. Mis on see hind, mida me emotsionaalsel skaalal peame maksma või panustama selleks, et elul oleks väärtus," rääkis lavastaja Johan Elm.

Kuigi esimene vaatus mõjub lootusetuse ja masendavana, on lavastuse teine pool täis helgust ja lootust, sest keegi meist ei taha ju jääda üksi.

"Mind teeb murelikuks see, kui killustatuks, eraldatuks ja üksikuks läheb meie elu. Me peaks rohkem kokku tulema ja nägema teist inimest," lisas Elm.

"Elamise hind" esietendub reedel, 21. märtsil Ugala teatri väikeses saalis.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

18:50

Kumus avatud Karin Lutsu ülevaatenäitus saavad kokku visandid ja valmis tööd

18:45

Muinsuskaitseamet: linnahalli kaitse alt ära võtmine ei ole mõeldav

18:40

Johan Elmi uus lavastus küsib, mis on päriselt elus olemise hind

17:39

Tartu ülikooli kammerkoor võitis rahvusvahelisel koorikonkursil esikoha

17:37

Ehtekunstnikud valisid A-galerii parimaks mulluseks seifinäituseks Kertu Tubergi väljapaneku

17:27

Kristel Kulli: teater – maailm läbi teiste silmade

15:50

Muinsuskaitse: linnahall on endiselt väga väärtuslik ja peab säilima

12:43

Vanamuusikafestival Ceciliana on sel aastal pühendatud itaalia muusikale

11:52

LR-i kuldsarjas ilmus Liv Ullmanni autobiograafiline teos "Muutumine"

11:08

Sõpruse kino tähistab 71. sünnipäeva mahuka eriprogrammiga

LOETUMAD

18.03

Frederik Küüts: raske on unistada, kui elan juba unistuses

18.03

Anu Aun Epp Maria Kokamäe portreefilmist: tahtsin teada, mis on ta edu valem

16.03

Anu Lamp: huvitav, kui palju noortele ingliskeelsest tekstist kohale jõuab?

18.03

Kirjanike liit kuulutas välja uue romaanivõistluse

18.03

Kiasmas avaneb Edith Karlsoni isikunäitus

18.03

Von Krahli teatris jõuab vaatajate ette Johhan Rosenbergi lavastus "Öömaaeg"

18.03

Kellerteatris jõuab lavale "Väike tüdruk, kes armastas liialt tuletikke"

08:40

Arvustus. "Pruut!": surmavalt vapustav mesinädal

18.03

Arvustus. Päikeseplahvatus, triikraua-aur ja inimlik soojus

18.03

Galerii: Sillamäe muuseumis on avatud Popolitovite kunstnikepere näitus

