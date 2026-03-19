Johan Elmi uus lavastus küsib, mis on päriselt elus olemise hind

"Elamise hind" annab ausa ja ilustamata vaate erivajadustega inimeste igapäevaellu, milles on ületamatuna näivaid raskuseid kuid ka igatust läheduse, hoolimise ja armastuse järele.

Laval on kaks paari, kes kõik koos kokku ei saagi. Oskar Punga kehastatav John on sündimisest saati raske puudega, tserebraalparalüüs on noormehe lukustanud iseenda kehasse. Kuid immigrandina Ameerikas elav Jess, keda kehastab Lauren Grinberg, vajab hädasti tööd ja hakkab Johni hooldama.

"Jessi tegelane tõenäoliselt on pidanud oma ema hooldama, ehk et ta julgeb selle töö vastu võtta. Tal on väike eelnev kogemus, aga tegelikult ta on täiesti uues olukorras, see on täiesti uus võõras keha, ka liikumispuue, millega ta pole tuttav," selgitas Grinberg oma tegelase tausta.

Teine liin jookseb autoõnnetuse tõttu ratastooli aheldatud Ani ja temast lahutatud Eddie vahel, keda mängivad Marika Palm ja Tanel Ingi.

"Ma tahaks loota, et see pealkiri. "Elamise hind", ei räägi mingisugusest numbrilisest mõõdetavast summast, vaid sellest, mida tähendab elus olla, päriselt elus. Inimestega suhelda, olla nendega lähedane. Mis on see hind, mida me emotsionaalsel skaalal peame maksma või panustama selleks, et elul oleks väärtus," rääkis lavastaja Johan Elm.

Kuigi esimene vaatus mõjub lootusetuse ja masendavana, on lavastuse teine pool täis helgust ja lootust, sest keegi meist ei taha ju jääda üksi.

"Mind teeb murelikuks see, kui killustatuks, eraldatuks ja üksikuks läheb meie elu. Me peaks rohkem kokku tulema ja nägema teist inimest," lisas Elm.

"Elamise hind" esietendub reedel, 21. märtsil Ugala teatri väikeses saalis.