Rootsi filmipäevadel saab näha nii klassikat kui hinnatud uusi teoseid

"Sügissonaat" Autor/allikas: Kaader filmist
24. kuni 31. märtsini toimuvad kinos Artis Rootsi filmipäevad, kus vaatajate ette jõuab viis linateost Rootsi kinokunsti eri ajastutest.

Koostöös Rootsi Suursaatkonnga toimuvad filmipäevad toovad vaatajate ette ka mitmed linateosed, mis pole varem Eesti kinolevis linastunud. Filmipäevade raames linastuvad:

"Hammarskjöld – võitlus rahu nimel" (2023, rež: Per Fly)

Pingeline ajalooline draama jälgib ÜRO peasekretäri Dag Hammarskjöldi rolli Kongo kriisis 1960. aastatel. Peaosas Mikael Persbrandt. Film pakub haaravat pilku rahvusvahelise poliitika telgitagustesse ning sobib kõigile, kes hindavad tugevaid näitlejatöid ja ajaloolisi suurteemasid.

"Hüpnoos" (2023, rež: Ernst De Geer)

Ebamugavalt naljakas ja teravmeelne suhtedraama noorest paarist, kelle elu lööb kõikuma pärast hüpnoteraapiat. Film vaatleb tänapäeva ambitsioone, identiteeti ja sotsiaalseid rolle läbi julge huumori ning pakub värsket pilku kaasaegsetele suhetele.

"Sügissonaat" (1978, rež: Ingmar Bergman)

Üks Bergmani emotsionaalselt intensiivsemaid filme toob ekraanile ema ja tütre valusa taaskohtumise. Ingrid Bergmani ja Liv Ullmanni legendaarne näitlejatöö teeb sellest teosest filmiajaloo klassika.

"Ela natuke" (2025, rež: Fanny Ovesen)

Tänapäevane draama noorte inimeste eneseotsingutest, suhetest ja tulevikuootustest. Film pakub ausat ja tundlikku pilku noore põlvkonna sisemaailma ning esindab Rootsi uue laine autorikino.

"Põleta kõik mu kirjad" (2022, rež: Björn Runge)

Tõsielul põhinev lugu armastusest, armukadedusest ja mineviku mõjust. Ajastute vahel liikuv narratiiv loob elegantse ja psühholoogiliselt sügava draama, mis kõnetab nii emotsionaalselt kui ka intellektuaalselt.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Värsked artiklid

17:29

Aasta betoonehitis 2025 on Tallinna Linnateater

14:06

Loe katkendit horvaatia kirjaniku Daša Drndići romaanist "Doppelgänger"

13:43

Pildid: Logovoi ja Južaninovi näitus loob uusi vaatenurki natüürmordile

13:31

Galerii: kinodesse jõudis Johan Huimerinna dokfilm Peeter Lauritsast

12:26

Tallinnas esineb industriaal-metal'i bänd Fear Factory

12:17

Tänavusel Taff:festil astuvad üles Lauri Saatpalu, Bianca Rantala, Flow Rea jt

11:58

Eesti Rahva Muuseum loob noortenõukogu

11:46

Laur Kanger: kordame kestlike lahenduste puhul tööstusühiskonna vanu vigu

11:01

Florian Wahl ja EKKM panevad kokku kaebekoori

10:30

Rootsi filmipäevadel saab näha nii klassikat kui hinnatud uusi teoseid

LOETUMAD

23.03

The Cure esineb suvel Tallinnas

22.03

Mart Koldits: individualismi pendel on läinud liiga kaugele

22.03

Teatrikriitik: parimad rollid ja lavastused jäid tänavu nomineerimata

23.03

Konrad Mägi Londoni näituse kuraator: Mägi vajab suuremat tähelepanu

23.03

Margit Mutso: Karp pole oma tööde suhtes ühti nii tundetu

13:31

Galerii: kinodesse jõudis Johan Huimerinna dokfilm Peeter Lauritsast

23.03

VAT-is esietendub Triin Brigitta Heidovi diplomilavastus "Diktaatori sünd"

23.03

"Ave Maria" kogus avanädalavahetusel pea 7000 külastust

11:46

Laur Kanger: kordame kestlike lahenduste puhul tööstusühiskonna vanu vigu

11:01

Florian Wahl ja EKKM panevad kokku kaebekoori

