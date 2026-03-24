Rootsi filmipäevadel saab näha nii klassikat kui hinnatud uusi teoseid

Koostöös Rootsi Suursaatkonnga toimuvad filmipäevad toovad vaatajate ette ka mitmed linateosed, mis pole varem Eesti kinolevis linastunud. Filmipäevade raames linastuvad:

"Hammarskjöld – võitlus rahu nimel" (2023, rež: Per Fly)

Pingeline ajalooline draama jälgib ÜRO peasekretäri Dag Hammarskjöldi rolli Kongo kriisis 1960. aastatel. Peaosas Mikael Persbrandt. Film pakub haaravat pilku rahvusvahelise poliitika telgitagustesse ning sobib kõigile, kes hindavad tugevaid näitlejatöid ja ajaloolisi suurteemasid.

"Hüpnoos" (2023, rež: Ernst De Geer)

Ebamugavalt naljakas ja teravmeelne suhtedraama noorest paarist, kelle elu lööb kõikuma pärast hüpnoteraapiat. Film vaatleb tänapäeva ambitsioone, identiteeti ja sotsiaalseid rolle läbi julge huumori ning pakub värsket pilku kaasaegsetele suhetele.

"Sügissonaat" (1978, rež: Ingmar Bergman)

Üks Bergmani emotsionaalselt intensiivsemaid filme toob ekraanile ema ja tütre valusa taaskohtumise. Ingrid Bergmani ja Liv Ullmanni legendaarne näitlejatöö teeb sellest teosest filmiajaloo klassika.

"Ela natuke" (2025, rež: Fanny Ovesen)

Tänapäevane draama noorte inimeste eneseotsingutest, suhetest ja tulevikuootustest. Film pakub ausat ja tundlikku pilku noore põlvkonna sisemaailma ning esindab Rootsi uue laine autorikino.

"Põleta kõik mu kirjad" (2022, rež: Björn Runge)

Tõsielul põhinev lugu armastusest, armukadedusest ja mineviku mõjust. Ajastute vahel liikuv narratiiv loob elegantse ja psühholoogiliselt sügava draama, mis kõnetab nii emotsionaalselt kui ka intellektuaalselt.