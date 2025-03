Artises algavatel Rootsi filmipäevadel näeb Eestis filmitud "Rootsi torpeedot"

Festivali avab ajalooline draama "Rootsi torpeedo", mis räägib Rootsi pikamaaujujast Sally Bauerist, kes esimese Skandinaavia naisena ujus 1939. aastal üle La Manche'i väina. Film valmis koostöös Eesti, Taani ja Soome filmitegijatega. Suur osa võtteid toimus Saaremaal ja Ida-Virumaal. Eesti kostüümikunstnik Eugen Tamberg ja grimmeerija Kaire Hendrikson pälvisid selle töö eest Rootsi filmiauhinna Kuldpõrnika.

Eugen Tambergi sõnul on film väga režissöör Frida Kempffi nägu. "Ta tahtis väga tugevalt naiselikku jõudu näidata. See woman power tuli filmis väga hästi välja, sest enneolematu näitlejanna tegi üle aasta avamerel ujudes trenni," rääkis ta.

Filminädal sündis koostöös Rootsi saatkonnaga. "Meil on hea meel, et saame näidata laia valikut rootsi filme Rootsi filmipäevadel. Me alustame klassikast. "Rootsi armastuslugu" on Roy Andersoni esimene film. Nooremale publikule on mõeldud "Superkoomik", mis põhineb raamatul, mis on tõlgitud ka eesti keelde ja me loodame, et noor eesti publik tuleb seda filmi vaatama," rääkis Rootsi saatkonna I sekretär Samira Klemetti Zayane.

Lisaks on kavas rohkelt auhindu pälvinud ja nii-öelda moodsa klassika staatusse tõusnud "Kurbuse kolmnurk" ning põnevusdraama "Kairo vandenõu", mis pälvis 2022. aastal Cannes'i filmifestivalil parima stsenaariumi auhinna.

Filmipäevad kinos Artis kestavad kuni 18. märtsini, kõik seansid algavad õhtul kell 19.