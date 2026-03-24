Pildid: Logovoi ja Južaninovi näitus loob uusi vaatenurki natüürmordile

Logovoi ja Južaninovi näituse
Möödunud nädala lõpus avasid Daniil Logovoi ja Daniil Južaninov Okapi galeriis näituse "Mitte natüür, mitte morte".

Kas natüürmordid on kunstinähtusena 21. sajandil veel aktuaalsed? Ja mida üldse tähendab sõna "natüürmort"? Nendele küsimustele käesolev näitus ei pruugi vastata, kuid loob uusi vaatenurki esmapilgul üsna lihtsale teemale.

Natüürmort tähendab otseses tõlkes "surnud loodust", kuid kus on piir selle sama looduse erinevate seisundite vahel? Millal on maalil kujutatud surnud ja millal veel elus olevad objektid ning kuidas me seda "elu" seisundit üldse markeerime

Kunstnikud Daniil Južaninov ja Daniil Logovoi on loonud oma natüürmordid eri meediumites, tõlgendades seda žanri isiklikust vaatenurgast. Vahepeal sünged ja dramaatilised, teinekord teatraalsed ja romantilised – kõik teosed mõtisklevad traditsioonilise natüürmordi loomulikkuse üle, looduse ja inimtekkeliste objektide koosseisu ja kooseksisteerimise ning surma rolli üle selles žanris.

Näitust saadab kuraator Ilja Jakovlevi kirjutatud muinasjutt.

Pärast näituse ametlikku avamist algas õhtu performatiivsem peatükk, kui esietendus nukuteatri lavastus, mis sündis koostöös multidistsiplinaarse kunstirühmitusega Carnival Groteska, kuhu kuuluvad ka näitusel osalevad kunstnikud. Carninval Groteska etteastet saab näha ka näituse sulgemispeol 26. aprillil.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

