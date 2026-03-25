Suri balletilegend Mai Murdmaa

Mai Murdmaa lõpetas 1956. aastal Eesti Riikliku Koreograafilise Kooli (erialaõppejõud Liia Leetmaa) ja Tallinna 21. keskkooli, õppis aastatel 1959–1960 Tartu Riiklikus Ülikoolis ajalugu, lõpetas 1964. aastal Moskvas Lunatšarski Riikliku Teatrikunstinstituudi (GITIS) ballettmeistri erialal (juhendaja Rostislav Zahharov) ning täiendas end lühiajaliselt Ameerika Ühendriikides, Soomes ja Rootsis.

Aastatel 1956–1960 oli Mai Murdmaa Estonia tantsija, 1964–1973 ballettmeister ja 1974–2002 peaballettmeister ning aastast 2002 vabakutseline. Ta on lavastanud ka Vanemuises ja teistes Eesti teatrites ning välismaal (USAs, Soomes, Ungaris, Venemaal, Lätis, Ukrainas jm), seadnud tantse muusikalidele ja ooperitele, kirjutanud eesti heliloojate ballettide stsenaariume ja andnud meistriklasse. Estonias lavastas Mai Murdmaa üle 60 teose.

Loomingulise tegevuse eest on talle omistatud Eesti NSV teenelise kunstitegelase ja Eesti NSV rahvakunstniku aunimetused, Eesti Teatriliidu balletiauhind, Eesti Vabariigi kultuuripreemia, Valgetähe III klassi teenetemärk, Eesti Rahvuskultuuri Fondi elutöö tänuauhind, Rahel Olbrei nimeline auhind ja Eesti Vabariigi kultuuri elutööpreemia.

2014. aastal valmis Ruti Murusalu käe all temast ka portreefilm "Ballettmeister":