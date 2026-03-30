Sirje Helme jätkab Eesti Kunstimuuseumi juhina

Sirje Helme jätkab veel kaks aastat Eesti Kunstimuuseumi juhatuse liikmena, otsustas sihtasutuse nõukogu konsensuslikult.

SA Eesti Kunstimuuseum juhatuse liikme leidmiseks toimus avalik konkurss. Enne otsuse tegemist kohtus muuseumi nõukogu kolme konkursil osalenud kandidaadiga. Nõukogu esimees Paavo Nõgene ütles, et tal on hea meel, et konkursil osales tugevaid kandidaate.

 "Nõukogu otsuse tegemisel toetada Sirje Helme jätkamist kujunes määravaks tema seni tehtu Eesti kunsti laiemal tutvustamisel Eestis ja välismaal ning järgnevate aastate nägemus Eesti Kunstimuuseumi juhtimise vajadustes väga heitlikes geopoliitilistes ja majanduslikes tingimustes. Sirje Helme jätkab kaks aastat ning annab seejärel rolli üle järgmisele juhile," sõnas Paavo Nõgene.

Kaheaastane tärmin oli kandidaadi enda lepingu kestuse soov.

Sirje Helme on Eesti Kunstimuuseumi juhina töötanud alates 2009. aastast. Enne seda oli ta Kumu kunstimuuseumi direktor, töötas Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuses koordinaatori ja juhatajana ning kirjastuses Kunst erinevatel ametikohtadel.

 Eesti Kunstimuuseum on viit muuseumi ühendav institutsioon, mille alla kuuluvad Kumu kunstimuuseum, Kadrioru kunstimuuseum, Mikkeli muuseum, Niguliste muuseum ja Adamson-Ericu muuseum.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Värsked artiklid

13:25

Selgusid Eesti filmi- ja teleauhindade nominendid

12:39

11:13

New Yorgi residentuurikonkursi võitis Diana Tamane

10:59

Riste Sofie Käär: raamatukogud pole enam lihtsalt stiilipuhtad kirjandushoidlad

09:04

Galerii: Angela Soop avas Kadrioru galeriis näituse "Hecuba päralt"

08:48

Joel Jans avaldas põnevusromaani "Rõngu roimad 3: Viimnepäev"

08:27

Keelesäuts. Aeg on raha

29.03

Tekstiilikonservaator: Põldroosi gobelään-eesriie on väga hästi säilinud

29.03

Galerii: Sillamäel toimusid Mart Poomi noorusaastatest rääkiva lühifilmi võtted

29.03

Loe katkendit Dörte Hanseni romaanist "Õunamaa"

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

29.03

Elen Lotman: Eesti filmi potentsiaal põrkab päevast päeva vastu lämmatavat rahapuudust

27.03

Video: Kõrve ja Võigemast esitasid teatripreemiatel oma versiooni Inese loost "Keerlen"

29.03

Rasmus Kaljujärv: üks kriitik ütles mulle aasta tagasi, et ma oskan isegi teksti anda

27.03

Galerii: selgusid teatripreemiate laureaadid

28.03

Video: Tallinna linnateatri meesnäitlejate esituses kõlas 5miinuse lugu "Vanad noormehed"

12:39

25.03

Suri muusikaettevõtja ja kontserdikorraldaja Anton Must

29.03

Galerii: Sillamäel toimusid Mart Poomi noorusaastatest rääkiva lühifilmi võtted

27.03

Video: Andres Raag kandis ette Nublu ja Vaiko Epliku loo "Lausu tõtt"

13:25

Selgusid Eesti filmi- ja teleauhindade nominendid

