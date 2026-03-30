Sirje Helme jätkab Eesti Kunstimuuseumi juhina

SA Eesti Kunstimuuseum juhatuse liikme leidmiseks toimus avalik konkurss. Enne otsuse tegemist kohtus muuseumi nõukogu kolme konkursil osalenud kandidaadiga. Nõukogu esimees Paavo Nõgene ütles, et tal on hea meel, et konkursil osales tugevaid kandidaate.

"Nõukogu otsuse tegemisel toetada Sirje Helme jätkamist kujunes määravaks tema seni tehtu Eesti kunsti laiemal tutvustamisel Eestis ja välismaal ning järgnevate aastate nägemus Eesti Kunstimuuseumi juhtimise vajadustes väga heitlikes geopoliitilistes ja majanduslikes tingimustes. Sirje Helme jätkab kaks aastat ning annab seejärel rolli üle järgmisele juhile," sõnas Paavo Nõgene.

Kaheaastane tärmin oli kandidaadi enda lepingu kestuse soov.

Sirje Helme on Eesti Kunstimuuseumi juhina töötanud alates 2009. aastast. Enne seda oli ta Kumu kunstimuuseumi direktor, töötas Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuses koordinaatori ja juhatajana ning kirjastuses Kunst erinevatel ametikohtadel.

Eesti Kunstimuuseum on viit muuseumi ühendav institutsioon, mille alla kuuluvad Kumu kunstimuuseum, Kadrioru kunstimuuseum, Mikkeli muuseum, Niguliste muuseum ja Adamson-Ericu muuseum.