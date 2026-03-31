Kirjandusfestival Headread toob Eestisse Thomas Piketty ja Marius Ivaškevičiuse

Kirjanike Majas astuvad lugejate ette Prantsuse majandusteadlane Thomas Piketty, kelle mõtted kapitalismiga kaasnevast majanduslikust ebavõrdsusest annavad alust uuesti mõtestada ka poliitikute armastatud majanduskasvu püüdlust; Belgia kirjanik Gaea Schoeters, kes on kirjutanud trofeede küttimisest ja mootorrattareisidest Lähis-Itta ning Iiri kirjanik ja kirjandusloolane Fionntán de Brún.

Rootsi ajaloolase Stefan Hedlundi huvi all on eelkõige Venemaa, kuid ta on kirjutanud eraldi raamatu ka Balti riikidest; žanriliselt väga mitmekesist Ewald Arenzit tuntakse nii klassikaliste armastuslugude kui ka maagilise realismi poolest; Carl-Johan Vallgreni krimiromaanid viivad Stockholmi allmaailma; samuti kriminaalromaane kirjutav Satu Rämö on ühtaegu soome ja ka islandi kirjanik; Leedu näitekirjaniku Marius Ivaškevičiuse näidendid on tuttavad nii Draamateatri kui ka Linnateatri külastajale; teadusfilosoof Paco Calvo õpetab suhtlema taimedega; Ljudmõla Taran tuleb Ukrainast ja on üks neist, kes 1980. aastatel tekitas pöörde Ukraina luulemaailmas; Läti prosaisti Aldis Bukšsi teose "Velled" tegevus toimub osaliselt ka Tartus ja see on esimene latgalikeelne krimiromaan; Simon Mason teab, kuidas krimiromaanidega kõnetada noori; Ruth Kvarnström-Jones on üks Rootsi menukamaid ajaloolise proosa autoreid; prosaist Maija Kajantot on nimetatud seevastu hea tuju kuningannaks soome kirjanduses.

Tallinna on oodata ka Norra filmirežissööri Bobbie Peersi, kelle William Weldoni sari osutus laste hulgas ootamatult populaarseks; Ali Standishit, kes kirjutab mitte ainult noortele, vaid ka neile, kes südamelt noored, ning Minskis sündinud Alhierd Bachareviči, kelle sotsiaalse närviga tööd on ta kodumaal keelatud ja isegi maasse küntud.