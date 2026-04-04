Eleryn Tiit: laule kirjutades otsin suuremat tunnet

Laulja Eleryn Tiit rääkis saates "OP", et laule kirjutades otsib ta suuremat tunnet ning niisama ta midagi luua ei viitsi.

Kuigi Eleryn Tiit on oma muusikuteel mitmeid stiile katsetanud, peab ta ennast läbinisti poplauljaks. "Ma olen väiksest peale kuulanud kõige rohkem poppi. Eks kooli ajal on ka muid mõjutusi olnud, aga pigem on ikkagi popp see, mis on mind enim mõjutanud."

Teisi stiile lauldes tunneb Tiit, nagu ta valetaks. "Popiga ma ei valeta," lausus ta. Küll aga on ta popmuusikas oma keelt ja kohta otsinud.

"Kui ma olin 22-, 23-aastane, siis ma tahtsin oma muusikat teha. Mul oli suur soov esineda oma kavaga, aga ma ei teadnud täpselt, ma otsisin, mis see minu kindel suund täpselt on. Tol hetkel ma päriselt ei kirjutanud ise muusikat, ma esinesin pigem kaveritega. Läbi selle olen lõpuks leidnud, mis päriselt minu seest tuleb," meenutas ta.

"OP" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Nüüd kirjutab Tiit oma laulud ise. Kirjutades lähtub ta tundest. "Ma otsin laulu kirjutamise puhul alati mingit kindlat suuremat tunnet. Sellist tunnet, mis vahepeal ajab nutma või naerma, enamasti ajab nutma. Ma otsin sellist tunnet, et kui ma kirjutan, siis ma saan aru, et see on see. Ja vahepeal seda ei tulegi. Siis sa peadki kogu aeg otsima. Ma tunnen, et ma ei viitsi niisama," muigas ta.

Küll aga ta teeb lugusid kirjutades koostööd teiste muusikutega. Laulja tõdes, et välismaiste kaasautoritega muusika tegemine nõuab temalt väga palju kannatust, sest ideede põrgatamine võtab oma aja.

"Ma pean sellega väga palju tööd tegema, et ma suudaksin päriselt oodata millegi järele, aga see on hea eesmärgi nimel. Näiteks praegu olen teinud koostööd kahe väga laheda Kanada tüübiga. Nad salvestavad instrumente Kanadas," tõi ta välja.

Oma ootused meeldib Tiidul madalal hoida, sest siis on tal võimalus üllatuda. Ka oma albumiga "Vastassuunas" läks ta seda teed, et ei kerinud ootuseid üles.

"Mina ju lihtsalt kirjutasin oma elust, mingist perioodist, mis oli väga keeruline. Ma panin selle kõik muusikasse ja lihtsalt vaatasin, mis saab. Ma olin väga üllatunud, et see läks tegelikult väga paljudele inimestele korda. Ma olen leidnud enda kuulajad, kes tulevad mu kontsertidele, kes ostavad piletid. See oli minu jaoks täiesti uskumatu. Ma ei osanud seda isegi oodata, et päriselt ka keegi ise ostab pileti mu kontserdile, tuleb kohale ka ja naudib ning pärast kirjutab, et see oli nii äge kontsert. Ma olen nii-nii tänulik, et selline asi minu elus üldse võimalik on," tõdes ta.