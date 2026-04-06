New Yorgi Eesti kultuuripäevadel otsivad noored moodust oma rahvuse säilitamiseks

New Yorgis algasid Eesti Kultuuripäevad, mis on Põhja-Ameerika eestlasi kokku toonud juba aastakümneid. Üha enam on kultuuripäevadel noori, kes otsivad oma rahvuse säilitamise moodust.

Juba aastakümneid kogunevad väliseestlased Manhattanile Eesti Kultuuripäevadele. Täna paistab eriti silma noor põlvkond, keda võib ikka ja jälle leida New Yorgi Eesti Maja ülemise korruse treppidel.

"Me lihtsalt oleme siin ja räägime, hängime ja teeme toredaid asju. Sest kõik vanemad on seal all, ütlevad, mida teha. "Mine tee seda või mine tee seda!" Aga siis me jookseme siia ülesse ja lihtsalt lähme peitu ja räägime koos," rääkis Heili "Aktuaalsele kaamerale".

Põhja-Ameerikas elavatele noortele eestlastele on kultuuripäevad palju enamat kui lihtsalt kontserdid ja rahvatants. See on koht, kus kohtuvad erinevad lood ja identiteedid.

"See on diasporaa saatus, et sa ei ole kummaski kogukonnas nagu kahe jalaga sees. Sa oled ühe ja teisega alati erinevates kohtades. Aga sellel on oma võlu. See lisab perspektiivi, see avardab su maailmavaadet," sõnas Kaisa.

"Ameerikas on see ainuke asi, mis on nii tähtis. See, kust sa tuled, kust su pere pere tuleb. See on kõige tähtsam asi. Sa ei ütle ameeriklasele, et "ma olen Ameerikast" ameeriklasele. Sa ütled, et ma olen eestlane," lisas Heili.

Noored, kes on Eesti Kooli lõpetanud, käivad edasi noorteklubis või hoiavad oma juurtega sidet läbi rahvatantsu.

"Peale tantsupeol käimist tuli inimestel kuidagi tantsupisik sisse ja nüüd meil on väga lahe hästi rahvusvaheline grupp. On nii neid, kes on Eestis kasvanud ja siia tulnud, on välismaal kasvanud esimese ja teise põlvkonna eestlasi, on ka Eesti sõpru," rääkis rühma Saare Vikat juhendaja Diina Tamm.

Rühmas on ka neid, kel Eestiga pealtnäha justkui sidet polegi. Kanadast pärit William või Villu, nagu sõbrad teda kutsuvad, on leidnud tee Eesti keele ja kultuurini. "Eesti rahvatants on lõbus tants minu meelest. Siin on hea grupiga olla iga nädal ja esineda. See on väga ilus tants, mul on väga hea meel sellega tegeleda," rääkis ta.

Eestist külla tulijatele võib selline väliseestlus olla üllatav ja imetlusväärne. "Kui kodus hoiaks eestlased kodumaal ka nii palju eestlust üleval, siis oleks eriti hästi. Näiteks ma arvan, et ma olen siin New Yorgis näinud rahvatantsu nüüd kahe aasta jooksul rohkem, kui ma olen terve täiskasvanud ja jooksul näinud Eestis. Ja see on siin alati väga lõbus, väga südantsoojendav," ütles muusik Andres Kõpper.