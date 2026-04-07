Otseülekanne homme: Tallinn Music Weeki avavestlus "Kultuur kujundab linna, mis saab linnahallist?"

Muusika
Tallinna linnahall
Tallinna linnahall Autor/allikas: Evert Palmets
Muusika

8. aprillil avab linnafestivali Tallinn Music Week programmi Tallinna linnahallis toimuv vestlusring, kus Tallinna linnahalli tuleviku üle arutavad kultuurielu- ja konverentsikorraldajad ning linna ja riigi esindajad. Vestlusringi saab otsepildis jälgida ka ERR-i kultuuriportaalis.

Vestlusringis osalevad

  • Peeter Raudsepp, Tallinna linnapea (sissejuhatus)
  • Andro Mänd, Tallinna peaarhitekt
  • Kristjan Hallik, ERSO
  • Eva Palm, Live Nation Eesti
  • Tiina Lokk, PÖFF
  • Kadri Karu, Eesti Konverentsibüroo
  • Kalle Killar, Tallinna Strateegiakeskus
  • Jaanus Juss, Telliskivi Loomelinnak
  • Margus Allikmaa, Kultuurkapitali juht
  • Merilin Piipuu, kultuuriministeeriumi kantsler
  • Feliks Mägus, Nordic Hotel Forum
  • Aivar Sirelpuu, Alexela Kontserdimaja

Otseülekannet Tallinna linnahallis toimuvast vestluspaneelist saab jälgida ERR-i kultuuriportaalis alguse kell 17.00. Vestluse orienteeruv kestus on 90 minutit.

Linnafestival Tallinn Music Week toimub 8. aprillist kuni 12. aprillini, toimuvad nii linnaruumikontserdid kui ka showcase-programmid, erilinastused, konverents ning paljud muud eriüritused.

Toimetaja: Kaspar Viilup

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

19:03

A-Galeriis on avatud Kati Erme ehtenäitus ja ehtekunstnike ühisnäitus

18:53

Von Krahli teatris esietendub Johhan Rosenbergi lavastus "Öömaaeg"

17:49

Otseülekanne homme: Tallinn Music Weeki avavestlus "Kultuur kujundab linna, mis saab linnahallist?"

17:41

Fotod: Merike Estna väljapanek alustab teekonda Veneetsia kunstibiennaalile

13:31

"Svingerid 2" kogus avapäevadega Eesti kinodes üle 9000 külastuse

12:47

PÖFF esitleb Cannes'i filmiturul ka kaht peagi valmivat Eesti filmi

11:55

Viimsi Artiumi uus näitus kutsub avastama märkide ja arhetüüpide salapärast keelt

11:19

Sirje Olesk: naiskirjanikud saavad ja võib-olla peavadki naiskogemusest kirjutama

09:41

Arvustus. Vabadus paigal seista: kas "Mo Papa" kunstiline eksperiment õigustab end?

09:25

Arvustus. "Hamlet": kõikide kuningat oodates

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

05.04

Arhitekt: kortermajade renoveerimise ainus eesmärk ei peaks olema energiatõhusus

06.04

New Yorgi Eesti kultuuripäevadel otsivad noored moodust oma rahvuse säilitamiseks

08:09

Kultuuriportaali kümme soovitust Tallinn Music Weekiks

11:19

Sirje Olesk: naiskirjanikud saavad ja võib-olla peavadki naiskogemusest kirjutama

09:25

Arvustus. "Hamlet": kõikide kuningat oodates

05.04

Maastikuarhitekt: linnaruumi planeerides ei saa lähtuda ühe seltskonna eelistustest

09:41

Arvustus. Vabadus paigal seista: kas "Mo Papa" kunstiline eksperiment õigustab end?

05.04

Duo Ruut: kontsertidel saadakse aru, et oleme tavalised noored, mitte haldjad

06.04

Noorsooteatris esietendub Mari-Liis Lille lavastus "Nõusolek"

12:47

PÖFF esitleb Cannes'i filmiturul ka kaht peagi valmivat Eesti filmi

