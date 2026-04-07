Otseülekanne homme: Tallinn Music Weeki avavestlus "Kultuur kujundab linna, mis saab linnahallist?"

8. aprillil avab linnafestivali Tallinn Music Week programmi Tallinna linnahallis toimuv vestlusring, kus Tallinna linnahalli tuleviku üle arutavad kultuurielu- ja konverentsikorraldajad ning linna ja riigi esindajad. Vestlusringi saab otsepildis jälgida ka ERR-i kultuuriportaalis.