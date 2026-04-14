The Exploitedi edasilükatud Tallinna kontsert toimub juulis

Muusika
2. veebruaril Paavli kultuurivabrikus toimuma pidanud The Exploitedi kontsert toimub 18. juulil kultuurivabriku tagahoovis.

The Exploited on 1980. aastal Edinburghis asutatud punkbänd, mille laulja ja liider on Wattie Buchan. Bänd on tegutsenud üle nelja aastakümne ning andnud selle aja jooksul välja mitmeid stuudioalbumeid, millest viimane, "Fuck the System", ilmus 2003. aastal. Sellele vaatamata on bänd aktiivselt jätkanud kontserttegevust.

Bänd kuulub UK82 liikumise kesksete nimede hulka. Nende albumid "Punk's Not Dead" (1981), "Troops of Tomorrow" (1982) ja "Let's Start a War…" (1983) kujundasid ja kiirendasid 1980. aastate alguse briti tänavapungi teist lainet. The Exploitedi muusika on mõjutanud ka hilisemat hardcore'i ning thrash- ja crossover-metal'i arengut

Neljaliikmelisse bändi kuuluvad ninamehe Wattie Buchani kõrval ka Gary Sullivan ehk Gman, Irish Rob ehk Robert Halkett ja Steve Campbell.

Viimati esines The Exploited Tallinnas 2019. aastal.

Bänd pidi Eestis üles astuma 2. veebruaril, kuid laulja terviseprobleemide tõttu lükati kontsert edasi.

Toimetaja: Karmen Rebane

Samal teemal

"PSÜHHO"

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

UUE MUUSIKA REEDE

Värsked artiklid

18:20

The Exploitedi edasilükatud Tallinna kontsert toimub juulis

18:12

Vanemuise "La traviatas" kohtuvad ooper ja muusikal

17:38

Marianna Liik: kõik kõlad, mis ma loon, on väga selgelt läbi tunnetatud

17:05

"Psühho" hooaja viimastes saadetes uuritakse ühtekuuluvust ning ärapanemist

14:22

Arvustus. Kodumaise spordifilmi mudelit muukides

13:45

Pildid: Aparaaditehases toimus 18. galeriide öö

13:17

Triinu Laane "Luukere Juhani juhtumised" jõuab VAT teatri lavale

12:41

Teletorni uutel näitustel näeb ETV teledaame ja legendaarseid spordireportereid

10:19

Priit Põldma: otsime teatrist kinnitust, et väikese rahva seast on võrsunud suuri inimesi

10:15

Norra rahvusmuuseumis esietendub Maria Metsalu uuslavastus

NÄDALA ALBUM

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

13.04

Ülevaade. Botastes ja kiledressides publik võttis Järvi ja Tüüri Chicagos soojalt vastu

13.04

Kinoliit toob vaatajate ette valiku keelatud Eesti filmidest

10:19

Priit Põldma: otsime teatrist kinnitust, et väikese rahva seast on võrsunud suuri inimesi

12:41

Teletorni uutel näitustel näeb ETV teledaame ja legendaarseid spordireportereid

17:05

"Psühho" hooaja viimastes saadetes uuritakse ühtekuuluvust ning ärapanemist

13.04

Uus üritustesari keskendub klassikalise muusika lühikontsertidele

12.04

Jaan Rekkor: tihti jääb teatris tunnustamata näitleja, kes mängib tähelepandamatult

09:02

Ulman ja Feldmanis filmist "Ulja": tüüpilist spordifilmi me teha ei tahtnud

12.04

Jazzkaare värske tegevjuht Eva Saar: lapsi ja noori ei tohi kultuurikogemusest ilma jätta

13.04

Merit Maarits: järgmist uut otsides kaotame oskuse muusikat päriselt kuulata

MUUSEUMID

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo