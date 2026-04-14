The Exploitedi edasilükatud Tallinna kontsert toimub juulis

The Exploited on 1980. aastal Edinburghis asutatud punkbänd, mille laulja ja liider on Wattie Buchan. Bänd on tegutsenud üle nelja aastakümne ning andnud selle aja jooksul välja mitmeid stuudioalbumeid, millest viimane, "Fuck the System", ilmus 2003. aastal. Sellele vaatamata on bänd aktiivselt jätkanud kontserttegevust.

Bänd kuulub UK82 liikumise kesksete nimede hulka. Nende albumid "Punk's Not Dead" (1981), "Troops of Tomorrow" (1982) ja "Let's Start a War…" (1983) kujundasid ja kiirendasid 1980. aastate alguse briti tänavapungi teist lainet. The Exploitedi muusika on mõjutanud ka hilisemat hardcore'i ning thrash- ja crossover-metal'i arengut

Neljaliikmelisse bändi kuuluvad ninamehe Wattie Buchani kõrval ka Gary Sullivan ehk Gman, Irish Rob ehk Robert Halkett ja Steve Campbell.

Viimati esines The Exploited Tallinnas 2019. aastal.

Bänd pidi Eestis üles astuma 2. veebruaril, kuid laulja terviseprobleemide tõttu lükati kontsert edasi.