T1 keskuses suleti Cinamon kino

"Nii Eesti kui ka maailma kinoäri on olnud viimastel aastatel muutumises. Paraku on T1 keskuses asuva Cinamoni viimased aastad olnud äriliselt väga keerulised. Saturn Investmentsi võlgnevus üürileandja ees on stabiilselt kasvanud ning lahendust ja olukorra paranemist ei olnud näha. T1-le ei jäänud muud võimalust kui üürileping üles öelda," selgitas T1 keskuse tegevjuht Tarmo Hõbe.

Saturn Investments OÜ asutati 2011. aastal ning selle põhitegevusala on kinofilmide linastamine. Ettevõttel on 2024. majandusaasta aruanne esitamata. 2023. aastal oli osaühingu müügitulu 2,7 miljonit eurot ning puhaskasum 1,3 miljonit eurot (2022. aastal oli kahjum 1,1 miljonit eurot).

Ettevõte on maksu- ja tolliametile võlgu 255 634 eurot. Märtsi lõpus töötas ettevõttes 22 inimest.