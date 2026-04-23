Evelin Võigemast lahkub Tallinna Linnateatrist

"Mul on linnateatris 24. hooaeg. Saan 46 ja olen üle poole oma elust töötanud samas kohas, nii et jah, olen otsustanud vaadata, mida vabakutselise elu pakub. Aeg on pigem selline, et vabakutselised lähevad tagasi palgatööle, ma ujun siis vastuvoolu," rääkis ta intervjuus Eesti Naisele.

Võigemasti sõnul ei ole lahkumise põhjuseks tüli, vaid ta on juba mõnda aega tajunud eneses rahulolematust, paigalseismise rahutust.

"Ma ei oska seda teisiti seletada, kui et mingil hetkel läks see hääl minu sees nii tugevaks, et isegi kui mul oleks ratsionaalselt võttes väga tugevad argumendid, miks seda otsust mitte teha, siis ma ei saa oma vaistuga tülli minna."

Ta tõdes, et kuigi ta tegi otsuse lahkuda ise, ei tähenda, et sellega ei kaasne kurbust.

"24 aastat. Sellest lahti laskmine on lein. Ja mul tõesti pole mingit varuplaani: pole seda, et läheksin kuhugi teise teatrisse või kultuuriministeeriumisse kommunikatsiooni tegema. Tunnen, et mul on vaja korraks ise enda üle otsustada, ja usun, et universum on lahke."

Evelin Võigemast lõpetas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 20. lennu 2002. aastal. Pärast kooli lõpetamist asus ta tööle Tallinna Linnateatrisse. 24 hooaja jooksul on teda tunnustatud mitmete kolleegi- ja publikupreemiatega.