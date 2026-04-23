Maiken: igaüks võib õppida laulma

Laulupedagoog Maiken on kindel, et igaüks, kes soovib laulma õppida, saab seda ka teha. Tema sõnutsi ei ole viisipidamatus paratamatus, vaid lihaste vähene treening.

Sel reedel jagatakse välja Eesti filmi- ja teleauhinnad, kus teiste seal on aasta sisulooja kategoorias nomineeritud Kadri Koppel ehk Maiken. Lauluõpetaja sõnul tuli nominatsioon talle suure üllatusena.

"Alguses ma mõtlesin, et äkki keegi teeb minuga nalja, sest see kõlab natukene nagu influencer, ma ei ole ju teab mis influencer, aga siis kui ma sinna süvenesin, siis selgus, et tuleb pidulikud riided välja otsida ja minna. Tegelikult võttis jalad nõrgaks küll. Täiesti ootamatu," tunnistas ta saates "OP".

Märkamine tuli töö eest saadete juures "Su nägu kõlab tuttavalt", "Maskis laulja", "Ma näen su häält" ja "Tähtede täht". Erinevate telesaadete juures on Maiken olnud 20 aastat.

"Ma ise võtan selle toreda tähelepanu praegu kokku niimoodi, et ma ei usu isegi, et see on nende konkreetsete saadete eest, vaid lihtsalt ülipikkade aastate töö ja keegi nüüd märkas seda. See on hästi pikalt ja pidevalt käinud," lausus ta.

"OP" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Aastakümnete pikkune kogemus on Maikeni uskuma pannud, et igaüht on võimalik laulma õpetada.

"Mitte panna, vaid õpetada. Igaüks on võimeline õppima. Täpselt samamoodi nagu kirjutamist, kõndimist või jalgrattaga sõitmist. See on samasugune asi. Ja samamoodi nagu sport – lihaste töö, õpid neid lihaseid õigesti liigutama, lõpuks hakkab välja tulema," tõi ta välja.

Viisipidamine on tema sõnul puhas lihaste töö. "Kui me räägime viisipidamatusest, siis see tavaliselt tuleb sellest, et juba väga varases lapsepõlves on meeldinud inimestel teistele öelda, et ära sina laula, sulle pole antud ja laulmine polegi kõigile. Selline lause paneb eluks ajaks paika selle, et ta ei hakkagi hiljem proovima. Kuidagi nii tugev müüt käib selle laulmisega kaasas, et laulmine ei ole kõigile, aga see ei ole üldse tõsi."

Viisipidamatutele täiskasvanutele korraldab Maiken kursuseid. "Me ei õpeta stiili. Kui lauluõpilane küsib minu käest, kas see on ilus või kole või kuidas on ilus laulda,siis mina ei tea. Me ei sekku maitsesse, aga millega me tegeleme ongi see, et tal oleks mugav laulda, et ta saaks laulda nii, nagu ta tahab. Kõikidel inimestel on võimalik kõike õppida," on ta kindel.

"OP" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Sajandi alguses oli Maiken aktiivne laulja, kuid tegi suure koormusega oma häälepaeltele liiga. Kuigi hääl sai korda, otsustas ta ühel hetkel lauljakarjääri asemel õpetamisele keskenduda.

"Ma läksin 2005. aastal Taani kooli, siis algas päris taastumine, hääle vorm [sai] superheaks. Aga siis ma sain sealt uue pisiku, mulle hakkas õpetamine nii kohutavalt meeldima, sest ma läksin ka pedagoogika kursusele, järsku oli uus maailm ja see meeldis rohkem," rääkis Maiken, kuidas ta õpetamiseni jõudis.

Igapäevaselt töötab Maiken WAF laulukoolis juhataja ja õpetajana. "See kütab mind nii üles, kui ma jälle näen kedagi väga ägedat lauljat. Seda inspiratsiooni tuleb kogu aeg. Ma ei ole tundnud väsimuse tunnet," lausus ta.