USA-s tegutsev kunstnik Riivo Kruuk viib Eesti motiivid suurtele seintele

Ameerika Ühendriikides, Charlestonis tegutseb Eesti kunstnik Riivo Kruuk, kes toob oma juured linnaruumi. Tema tööd ühendavad Eesti rahvuslikud motiivid ja kaasaegse tänavakunsti. "Aktuaalne kaamera" käis kunstnikul külas.

Ameerika Ühendriikides üles kasvanud, kuid hingelt ja südamest eestlane Riivo Kruuk ühendab Eesti kultuuri ja kaasaegse maailma.

"Ma alati proovin panna midagi, mis on eesti kultuurist tähtis, sest see rukkilill või mingi triibud, rahvatikandid, lihtsalt midagi, mis annab midagi lahedat maalile," ütles kunstnik Riivo Kruuk.

Kruuk on Eesti kultuuriga olnud tihedalt seotud juba lapsepõlvest, kuid mõte tuua see oma loomingusse tekkis 2021. aastal New Yorgis.

"Ma läksin sinna Eesti kultuuripäevadele ja nägin nii palju rahvariietes inimesi, kes tantsisid rahvatantsu, mis väga inspireeris mind, mõtlesin, et New York on nii hea koht eesti kultuuri jaoks. Nad hoiavad seda nii kõvasti seal," ütles Kruuk.

Kruuk elab Charlestonis, tema tööd on esindatud galeriides üle linna, kuid eelkõige on kunstnik tuntud oma suurte seinamaalingute poolest.

"Tegin ehitustöid oma isaga ja siis ütlesin talle, et ma tahan rohkem maalida, et mul pole aega asju ehitada. Isa aitas mul leida esimese seina ja siis sealt hakkas kõik liikuma, aina rohkem inimesi tahtsid, et ma oleksin nende jaoks ja see lihtsalt liikus niimoodi edasi," sõnas Kruuk.

Linnas on avatud ka tema näitus, mis annab aimu, kuidas sünnib idee paberil juba enne, kui see leiab tee suurele seinale.

"Mul on visandite märkmik, milles on, ma arvan, kakssada joonistust, millest võib-olla üks ongi midagi sellist, mis läheb seina peale ja siis kolm või neli on sellised, mis lähevad maali peale, " tõi kunstnik välja.

Nii mõnigi galeriis silma jäänud visand on nüüdseks jõudnud ka Charlestoni tänavapilti.

"Ma maalisin kuus päeva. See on nagu 40 kraadi. Aga jah, seda seina oli lõbus teha," sõnas Kruuk.

Charleston on tuntud oma tugeva kunstikogukonna poolest, andes loomeinimestele võimaluse siin kasvada ja kanda kinnitada.

"Mul on nii suur au, et nii palju inimesed saavad minu kunsti näha ja see on kuskil, kus nad sõidavad tööle või koju. Ma teen midagi, mida nad saavad vaadata ja see on lihtsalt nii hea tunne minu jaoks," ütles Kruuk.

Kunstniku seinamaalinguid saab näha juba kuues riigis. Üks tema teos asub ka Saaremaal, kuid Riivo Kruuk unistab, et ühel päeval jõuab tema looming ka mõnele suurele Tallinna seinapinnale.