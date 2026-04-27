Keelesäuts. Draamaprintsist vorstiprintsessini

Kirjandus
Algselt monarhi perekonda tähistanud prints ja printsess on eesti keeles saanud laiema tähenduse ning neid kasutatakse nii hellitusnimede kui ka iseloomu ja rolli kirjeldavate liitsõnade osana, rääkis Elisabeth Kaukonen Vikerraadio keelesäutsus.

Tiitlitega prints ja printsess tähistatakse monarhi perekonna liikmeid. EKI ühendsõnastiku järgi on prints eesti keelde laenatud saksa keelest, ent algselt tuleb see ladinakeelsest sõnast princeps, mis sõna-sõnalt tähendab 'inimest, kes võtab esimese positsiooni' ning mida kasutati senati juhtliikme tiitlis Vana-Roomas. Printsess on sellest tuletatud, et viidata kuningliku pere naissoost liikmele. Šoti kirjaniku Elspeth Barkeri raamatus "Oo, Kaledoonia" on tore kirjeldus, kuidas sõnal printsess (inglise princess) oleks justkui "pingul algus ja sahisev-voogav lõpp" nagu ka "peenikese piha ja keerlevate siidiste seelikutega" printsessikleidil.

Lisaks sellele võib prints või printsess öelda ka nii-öelda lihtsurelike kohta, viidates näiteks ihaldusväärsele, ideaalseks peetavale mehele või naisele. Seda ilmestab lause "Kaks minu peamist unistust siin elus on täitunud – leida mees, kes oleks mu lastele ideaalne isa ja mulle mu prints halli Passatiga". Samuti võib sõnu kasutada hellitavalt, lapse või pereliikme kohta – nagu lauses "Isa peab oma printsessi ikka veel pisikeseks".

Uurisin keelekorpusest, millised on printsi ja printsessi sisaldavad liitsõnad. Väga palju hakkas silma selliseid sõnu, mis viitavad mingisugusele tegevusele, ametile või hobile. Näiteks nagu suusaprintsess, rokiprintsess, korvpalliprints või üliõpilasprints. Lähemal vaatlusel aga selgus, et just paljud printsessid on sel moel kasutusel mõne naissoost isiku hüüdnimena – nii on prügiprintsess näiteks keskkonnaktivist ja vorstiprintsess lihatöötlemistehase asutanud perekonna järeltulija. Huvitavad on ka sõnad, mis osutavad käitumisele – näiteks sarkasmiprintsess, hilinemisprintsess, jobu-prints või draamaprints. Viimast ilmestab lause "Ent sõbranna poeg on tõeline draamaprints".

Seega näib, et printsid ja printsessid võivad valitseda väga paljusid valdkondi!

Toimetaja: Karmen Rebane

Allikas: Vikerraadio

