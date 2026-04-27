Mikk Jürjens lahkub Tallinna linnateatri ridadest

Teater
"OP" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Teater

Näitleja Mikk Jürjens teatas sotsiaalmeedias, et lahkus Tallinna linnateatrist, kust ta on töötanud alates 2010. aastast. Möödunud nädalal teatas ka Evelin Võigemast, et lahkub Tallinna linnateatrist.

"Ma armusin varakult näitleja elukutsesse ja läksin kooliteatrisse peaaegu 30 aastat tagasi, sain sisse lavakunstikooli ja asusin tööle Tallinna linnateatrisse. Sel suvel lõppeb mul teatris 16. hooaeg ja see jääb ka minu viimaseks," kirjutas Jürjens sotsiaalmeedias.

"Sellise otsuse langetasin lõplikult juba möödunud suvel ja andsin hooaja eel sellest ka teatrile märku, et teen veel viimased rollid ja lavastused ära ja lähen pärast hooaja lõppu oma teed, katsetan vabadust, natuke mõtisklen, kui väga ja mil määral ma näitlejaametit pidada tahan, naudin iseseisvust ja saan teha asju, milleks aega pole olnud, unistada, lastega olla, rohkem kirjutada ja lavastada, reisida ja kulgeda. Niisama istuda ma nagunii ei oska, aga üritan alustuseks sedagi teha," selgitas ta.

"Minu teekond näitlejana on olnud kummaline, suurte tõusude ja mõõnadega, aga see on minu arust töö, mida pead tegema ainiti, pühenduse ja kirega," rõhutas Jürjens.

Tänavu jõudis Tallinna linnateatris publiku ette ka Mikk Jürjensi lavastatud "Puhkus". Oma rollidest tõstis Jürjens ise esile kolm: "Amy seisukoht", "Pal tänava poisid" ja "Kiilaspäine lauljanna".

Linnateatris tehtud töö kõrvalt on astunud üles mitmetes lühifilmides ja telesarjades, värskematest "Von Fockis". Möödunud aastal oli ta ka üldlaulupeol lavastaja.

Toimetaja: Kaspar Viilup

