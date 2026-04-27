Esitlusfestivali Jazzahead! 2027. aasta fookusregiooniks on Balti riigid

Maailma juhtiv jazz'i-valdkonna esitlusfestival ja mess Jazzahead!, mis tähistas tänavu oma 20. juubelit Saksamaal Bremenis, kuulutas 25. aprilli pärastlõunal järgmise aasta fookuspartneriks Balti regiooni.

Jazzivaldkonna sündmus lõppes tänavuse partnerriigi Rootsi piduliku fookuse üleandmisega Baltikumile, tuues sümboolselt tõrviku üle Läänemere. Fookus kuulutati välja festivali raames toimunud erisündmusel Bremeni messikeskuses.

Balti fookus annab Eestile, Lätile ja Leedule võimaluse olla jazzahead! partnerregioonina programmi keskmes, hõlmates koosseise põhiprogrammis ja avakontserdil, laiendades muusikatööstuse professionaalide võimalusi sündmusel osalemiseks, võimaldades mitmete võrgustumissündmuste korraldamist ning ühiste tutvustusmaterjalide ettevalmistamist, samuti suuremat messiala, mis toob riigid esile ka eraldiseisvalt.

Eesti, Läti ja Leedu jaoks tähendab see väga suurt nähtavust Euroopa jazz'i-skeenes, uusi võimalusi artistidele rahvusvahelistel lavadel ning kogu regiooni muusikavaldkonna tugevamat esiletõusu.

Jazzahead! toimub alates 2006. aastast Bremenis ning ühendab messi, konverentsi ja esitlusfestivali. Igal aastal koguneb sinna üle 3000 muusikavaldkonna professionaali ligi 70 riigist, programmi kuulub ligi 40 esitluskontserti ning ulatuslik lisaprogramm üle kogu linna. Kuigi sündmus toimub igal aastal Saksamaal, valitakse partneriks riik või regioon, kelle jazz'iskeene on silma paistnud oma kvaliteedi, mitmekesisuse ja rahvusvahelise potentsiaaliga.

Music Estonia sõnul kinnitab Balti riikide valimine partneriks, et meie regiooni jazz on jõudnud uude nähtavuse ja mõju etappi.

Music Estonia juhi Ave Sophia Demelemesteri sõnul on selline fookus suur võit nii meie regioonile kui ka Eestile iseseisvalt. "Eesti muusikaekspordis oleme keskendunud oma piirkonna tugevdamisele, tehes koostööd lähiturgudega Baltikumis ja Põhjamaades. Pikemas vaates mängib see olulist rolli kogu Läänemere-äärsete riikide muusikatööstuse arengus – see on laiendatud koduturg. Peame oma võimalusi laiemalt esile tooma, et eksport ja import areneksid tasakaalus. Meie jazz'i-valdkond on selleks valmis."

Demelemester lisab, et selle fookuse nimel on tööd tehtud aastaid. "Music Estoniaga ühendati jõud messil osalemiseks täpselt kümme aastat tagasi ning juba kolmandat aastat järjest korraldame Balti ühisala, mis nüüd juhatab sisse terve regiooni fookuse."

Eesti Jazzliit on erialaliiduna Balti fookuse sisuline ja programmiline partner, tegutsedes Eesti jazzivaldkonna arengu nimel nii koduturul kui ka rahvusvaheliselt ning olles Jazzahead!-il kohal selle algusaastatest.

"Mul on väga hea meel, et Balti riikide koostöö jazz'i-valdkonnas on jõudnud Jazzahead! partnerregiooni fookuseni, mis ühendab rahvusvaheliselt olulise platvormina muusikud, korraldajad ja valdkonna organisatsioonid ning kus luuakse uusi koostöösuhteid. Eesti jaoks peegeldab see hästi meie rolli – oleme küll väike turg, kuid pühendunud, professionaalne ja rahvusvaheliselt aktiivne partner," sõnas Eesti Jazziliidu tegevjuht Elo-Liis Parmas.