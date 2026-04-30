Galerii: Paul Kormašovi uus näitus uurib kodutunde muutumist ja sisemaailmu

Kolmapäeval avati Vaal galeriis maalikunstnik Paul Kormašovi isikunäitus "Maailmade vahel", mis keskendub kodutunde tähenduse muutumisele ja isiklikule kogemusele muutuvas maailmatajus.

Näitus käsitleb kodu kui mitmetähenduslikku nähtust. Vaal galerii näitusesaalis põimuvad kunstniku jaoks olulised paigad, argielu stseenid ning abstraktsed mõtisklused. Teosed loovad ruumi, kus vaataja saab liikuda eri maailmade vahel ja kogeda kujutlusi, mis avanevad justkui suletud silmade taga.

Paul Kormašov on eesti maalikunstnik. Läbi aastate on tema loomingus peamine suund olnud värvitundlik abstraktsioon, kuid järjest enam esineb ka figuraalset laadi – portreesid, (linna)maastikke ning muid elemente ümbritsevast keskkonnast.

Ta on lõpetanud kõrgema kunstikooli Pallas ning viimased üksteist aastat elanud ja töötanud Berliinis. Näitus "Maailmade vahel" on tema neljateistkümnes isikunäitus, lisaks osaleb ta regulaarselt grupinäitustel ja oksjonitel.

Näitus jääb Vaal galeriis avatuks kuni 30. maini.