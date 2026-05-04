Selgusid Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivali võitjad

"Ma olen sulle võlgu" Autor/allikas: kaader filmist
Selgusid Haapsalu õudu- ja fantaasiafilmide festivali (HÕFF) võitjad. Festivali peapreemia pälvis Santi Capuzi ja Diego Jiménezi must kriminaalkomöödia "Ma olen sulle võlgu".

Haapsalus lõppenud 21. õudus- ja fantaasiafilmide festival püstitas publikurekordi. Festival kogus koos tasuta üritustega 5936 külastust, mida on natuke rohkem kui eelmisel aastal.

Kokku linastus tänavusel festivalil 35 pikka filmi 25 riigist, lisaks mitu lühifilmide kogumikku.

Katariina Aule õuduselementidega ajalooline fantaasia "Leivalaul" pälvis eripreemia festivali kõige olulisemal, Georges Mélièsi järgi nime saanud Euroopa parima lühikese fantaasiafilmi konkursil. Žürii sõnul jäi Aule silma ainulaadse lähenemisega. "Tänu nutikale helikujundusele viib isegi leib vaatajad rännakule läbi aegade ja žanrite," lisas žürii.

Žüriisse kuulusid režissöör Elis Rumma, filmilevitaja Erkki Joasoon, ajakirjanik Kaire Reiljan ja Läti filmikriitik Kristīne Simsone.

Konkursi võitis Hispaania lavastajate Santi Capuzi ja Diego Jiménezi must kriminaalkomöödia "Ma olen sulle võlgu", mis pääseb ühtlasi Euroopa parima fantaasiafilmi konkursi lõppvooru.

Parima Eesti žanrifilmi konkursil pälvis esikoha Anna Veismani lühifilm "Metsasilmad", mis saab auhinnaks Haapsalu linna välja pandud statueti Valge Daami Ohe.

"Arvame, et tänapäevases tehisaru maailmas on noorele silmale huvitav näha, kuidas inimesed 18. sajandil elasid. Plusspunkte annab lisaks see, kui film on pinget tekitav ja mõtlema panev," resümeeris žürii, kuhu kuulusid Läänemaa ühisgümnaasiumi õpilased Oskar Kariste, Renate Karm, Patrik Rainer Kaljula, Liisa Väli ja Hardi Vinkelberg.

Eripreemia pälvis Mart Sanderi AI-dokumentaal "Tallinn leekides", mis räägib 1944. aasta Tallinna märtsipommitamisest. ,,Õpetlik ja meie endi ajalugu selgitav," kõlas põhjendus.

Festivali parima ulmefilmi auhind Navigaator Pirx rändas Rootsi – selle sai Pella Kågermani ja Hugo Lilja "Munapeade vabariik".

"Leivalaul" Autor/allikas: Kaader filmist

"Film suutis üllatada, oli hästi läbi mõeldud, mitmekihiline ja heas mõttes täiesti sõgeda fantaasiaga," teatas žürii, kuhu kuulusid Veiko Belials, Ene Kallas, Jüri Kallas ja Kalver Tamm.

Publik valis oma lemmikuks Jaapani režissööri Kenichi Ugana õudusfilmi "Täiuslik tool". Võitja selgus taas jagatud emotsioonide – õudne, kurb, rõve ja mõnna – järgi: "Täiuslik tool" kogus neid kõige rohkem. Kõige õudsem film oli publiku arvates "Sahhariin", kõige mõnnam film "Üksik hunt McQuade", kõige kurvem film "Täiuslik tool" ja kõige rõvedam film "Tapke Ada".

Kõige rohkem vaatajaid kogus festivali avafilm "Öölaps".

Toimetaja: Karmen Rebane

