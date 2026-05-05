"Ooperifantoomiga" jõudis Eestisse 15 merekonteinerit ja 100-pealine meeskond

Sel nädalal seitsmel korral Unibet Arena lavale jõudev "Ooperifantoom" on mööda maailma tuuritanud alates 2023. aastast. Eeltöö selleks, et muusikal ka Eesti publiku ette tuua, on kestnud ligi kaks aastat. Logistiliselt oli see Eesti tiimile suur katsumus.

"Kokku tuli Inglismaalt 15 merekonteinerit. Eriti raske oli tuua lühtrit, mis kaalus mitu tonni, on suur ja vägev, aga on väga habras. See ei tohtinud jumala eest katki minna, sest seda oli veel vaja," rääkis produtsent Reno Hekkonens.

"Eks seda logistilist muret on, sest me pole päris Pariis või Berliin, kuhu saab kergemini. Seega seda muret on olnud küll, aga lõpuks on kõik lahenenud," lisas ta.

Kokku jõudis Eestisse ligi sajapealine meeskond, kes ei valmistunud Eestis mitte ainult Tallinna etenduste jaoks, vaid tegi proovi ka peagi algavaks Euroopa turneeks. Tallinnast edasi liigutakse Leetu ja Poola.

"Ka kõikidele erinevatele isiksustele vaatamata on keeruline, kui sul on tiimis 100 inimest. Igaühel on erinevad nõudmised ja kõigi soovide rahuldamine on raske. Aga ma pean tõdema, et see produktsioon on olnud imeline, nagu üks perekond. Kõik suhtuvad töösse väga kirglikult ja armastavad seda lavastust, et nad saavad omavahel läbi. See on ennekuulmatu," rääkis lavastuse peaprodutsent James Bilios.

Viimase 15 aasta jooksul korduvalt "Ooperifantoomis" mänginud ja hetkel nimirolli kehastava Nadim Naamani sõnul on lavastusega tuuritamine kohati keeruline, kuid ta on samas tänulik, et on saanud selle teekonna kaasa teha.

"Kui teha palju erinevaid lavastusi, siis saad aru, kui palju parem "Ooperifantoom" nii mitmestki neist on. See on nii hästi kirjutatud. Selles lavastuses on midagi, millega igaüks saab samastuda või midagi sealt ära tunda," sõnas Naaman ning lisas, et ka muusika on fantastiline ja väga kvaliteetne.

Naispeaosatäitja Georgia Wilkinson on mõne aasta jooksul Christine'i rollis publiku ette astunud üle 400 korra, aga pole sellest veel kordagi tüdinud.

"See kinnitab, kui suurepärane on muusika, mille Andrew Lloyd Webber on kirjutanud. See on ajatu. Võid seda kuulata igal õhtul ega tüdine sellest kunagi," rääkis Wilkinson.