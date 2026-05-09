Suri muusikateadlane Tiia Järg

Meie seast lahkus muusikateadlane, EMTA õppejõud ja Klassikaraadio saadete autor Tiia Järg (27.08.1943–9.05.2026).

Leida-Tiia Järg sündis 1943. aastal Tallinnas. Ta lõpetas 1961. aastal Tallinna 2. Keskkooli, 1965. aastal Tallinna Muusikakooli ja 1972. aastal Tallinna Riikliku Konservatooriumi (TRK) ning 1976. aastal Moskva konservatooriumi aspirantuuri.

Aastatel 1965–1970 oli Leida-Tiia Järg Kärdla Lastemuusikakooli direktor, 1970–1973 Tallinna 21. Keskkooli muusikaõpetaja ja 1972–1973 ühtlasi ka Teatri- ja Muusikamuuseumi teadur.

Aastatel 1976–1997 oli ta Tallinna Muusikakeskkoolis muusikaajaloo õppejõud ning 1976. aastast töötab õppejõuna Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias.

Tiia Järg uuris peamiselt eesti heliloojate loomingut, samuti puhkpillikvintetižanri kujunemislugu, helikeele probleeme jm. Lisaks eelnevale avaldas Järg rohkelt artikleid perioodikas ja erialaväljaannetes.

2008. aastal määrati Järjele Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemia pedagoogilise tegevuse ja Klassikaraadio saatesarjade eest.

2015. aastal pälvis ta Valgetähe V klassi teenetemärgi.

"Tiia Järg oli eesti muusika südametunnistus, õpetaja suure algustähega. Langetame pea ja kanname südames tänu," kirjutas Klassikaraadio toimetus järelehüüdes.

