Galerii: Tartus avati Sandra Jõgeva näitusega MIGA galerii

Tartus Ülejõe piirkonna endises garaažilinnakus ehk Mikro-Veneetsias valmis galeristide duo Kaili Kase ja Raul Oreškini minimaja MIGA. Paralleelselt Veneetsia kunstibiennaaliga avanes endise garaaži asemele kerkinud hoones "Eesti paviljon", kus saab näha Sandra Jõgeva näitust "Kas sa tead, mis Hanif Kureishiga juhtus?".

Galeristid Kaili Kask ja Raul Oreškin on algatanud MIGA projekti eesmärgiga ühendada elu- ja tööruumid vaid 36 ruutmeetril. Tegemist on eksperimendiga, kus igapäevane elukeskkond ja loometöö toimuvad samas ruumis ning kus kodu avatakse perioodiliselt ka publikule, muutes selle ajutiselt galeriiks.

MIGA avamine märgib ühtlasi galeristide kahanemise teekonna uut etappi, mille eesmärk on liikuda väiksema jalajäljega elu- ja töövormide suunas.

"Väikeste kuludega näitusemaja idee tekkis meil mõned aastad tagasi, kui energiahinnad rekordeid püstitasid. Suuri elektriarveid tasudes saime aru, et meie eelarvest jääb järjest vähem ressursse, mida suunata kunstnikele ja ka iseendale. Sealt sündis mõte rajada väikeste kuludega maja, kus saame ise elada ja mida saame aeg-ajalt publikule avada, et kunstiprogrammiks leitud raha jõuaks eelkõige loojateni," sõnasid galeristid Kask ja Oreškin.

Lubja tänava garaažibokside asemele kerkivate minimajade idee autor on arhitekt Tiit Sild, kes rajas sinna ka esimesed kaks maja. Tänaseks on tärkavas loomelinnakus valminud neli minimaja ning kolm on ehitusjärgus. Osaliselt rääma jäänud garaažide vahele on viimaste aastatega kujunenud omamoodi vabaõhugalerii, kus saab näha Tartu tänavakunsti.

Oma teosed on seal loonud Edward von Lõngus, Kairo, Ralf Sannikov, Maikro ja Viktoria Berezina. Tänavu lisandub avalikku ruumi uusi kunstinähtusi veelgi.

MIGA avanäitus Sandra Jõgeva "Kas sa tead, mis Hanif Kureishiga juhtus?" käsitleb kunsti- ja kultuurivälja võimusuhteid ning nähtavuse küsimusi. Näitus koosneb kahest videoinstallatsioonist, mis on paigutatud minimaja kahele korrusele, kasutades ära ruumi kompaktset arhitektuuri, mis toob vaataja teostele ebaharilikult lähedale.

Näitus toimub 36 ruutmeetri suurusel pinnal, mis tähendab, et näitust saab korraga külastada kuni kaheksa inimest. Näitus on avatud laupäeviti ja pühapäeviti 26. juulini.