+koor toob publiku ette loomingu autoritelt, kes muidu koorimuusikat ei kirjuta

+koori ettevõtmine "Koorime lahti! 2" toob kuulajateni kooriloomingut, mida on loonud autorid, kes üldjuhul koorile ei kirjuta. Dirigent Liisa Rahusoo sõnul toob selline lähenemine Eesti koorimuusikasse uusi autoreid ja repertuaari.

Harrastuskoori +koor eesmärk on tuua kuuldavaks autorid, kes muidu koorimuusikat ei kirjuta. Koori lauljad pakkusid ise muusikud, kelle loomingut nad laulda tahaksid ja nüüd jõuabki kuulajateni Peeter Volkonski, Anett Tamme, Maarja Nuudi, Mari Kalkuni, Ramo Tederi ja Reketi koorilooming.

"Konkreetse ülesande andsime Peeter Volkonskile, kellelt meil oli kohe selge visioon, et me soovime kõnekoori lugu. Üllatuslikult selgus, et Volkonski alustas juba mitukümmend aastat tagasi sellise loo kirjutamist, nii et ta oli ääretult rõõmus, et me temalt sellise kõnekoori loo küsisime," avas dirigent Liisa Rahusoo.

Kuna kõik autorid oma lugusid ise noodikirja ei pane, noodistab Rahusoo nende loomingu ja kohendab selle koorile sobivaks. Viise, kuidas nootideta muusikat on edasi antud, on palju.

"Üks kõige põnevamaid variante, mis minuni jõudis, oli e-kirja teel. E-mailis oli kirjas verbaalne tekst ja selle teksti taha kirjutatud tähtnimedega ABHGfis näiteks ja milline häälerühm, mida selle teksti peal teeb," tõi dirigent välja.

Mitmed autorid on aga ka ise häälepartiidena loomingu sisse laulnud, nende hulgas Mari kalkun.

"Minu ülesanne on siis kõigepealt kirja panemisel saada aru, mis on see taktimõõt, milles helilooja on oma lugu mõtestanud. Siis ma luubin seda asja mitu korda, jätan meelde ja kirjutan noodikõrgused üles," rääkis Rahusoo.

Rahusoo sõnul aitab selline lähenemine tuua Eesti koorimuusikasse juurde uusi autoreid, samuti uut kõlamaailma.

"Need autorid ka mõtlevad hoopis teistmoodi koori peale kui sellised klassikaliselt õppinud heliloojad. Klassikaliselt õppinud heliloojad teavad liiga palju, mis on võimalik ja mis mitte ja mingid asjad jäävad võibolla seetõttu loomata," lausus ta.

"Koorime lahti! 2" kontsertidel saab kuulda ka kutseliste heliloojate loomingut, kes sageli harrastuskooridele ei kirjuta nagu Märt-Matis Lill, Maria Kõrvits, Peeter Vähi ja Liisa Hõbepappel.