Saaremaal algas põhikooliteatrite aastafestival

Korraldajad kinnitavad, et noored on aastatega muutunud julgemaks ja loomingulisemaks.

"Väga palju on lavale tulnud ikkagi ka seda temaatikat, mis noori praegu ühiskonnas puudutab. Ja justnimelt nad ise kirjutavad materjale ja loovad tekste. Aga kindlasti see klassika ka õnneks püsib kõrval," rääkis korraldaja ja Kuressaare hariduse kooli ringijuhendaja Rita Ilves.

"Kooliteatri eesmärk ei ole koolitada näitlejaid. Kooliteatri eesmärk on see, et noored saaksid ennast väljendada, õpiksid suhtlema, saaksid lavavabadust. Mitte teatrilaval vaid ükskõik kus. Isegi kui minna klassi ette vastama, ka seal on lavavabadust ja esinemisjulgust tarvis. Eriti tänases päevas, kus noorte suhtlus käib ju väga palju läbi telefonide, läbi emotikonide," rääkis Ilves.

Õpilaste jaoks on kooliteatri tegemine teistsugune lähenemine õppimisele. "Tegelikult ma arvan, et see teatri tegemine, see ongi natuke selline õppimine. Meil ei ole sellist päris näitetruppi, aga me teeme seda kirjanduse tunni arvelt, selline tore ajaveetmise viis," rääkis Saue kooli õpilane Lukas Kullama.

Etendused toimuvad Kuressaare teatris.