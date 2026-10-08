Tallinna Fotokuud hakkavad juhtima kunstnikud Marge Monko ja Cloe Jancis

Uute juhtide eestvedamisel keskendub Tallinna Fotokuu 2027. aasta programm Balti riikidele ja Soomele, eesmärgiga tugevdada piirkondlikke kultuurilisi sidemeid praeguses geopoliitilises olukorras, mida on oluliselt kujundanud Venemaa täiemahuline sõda Ukrainas.

"On põnev väljakutse pärast viitteist aastat uuesti Fotokuu kunstilise juhi kingadesse astuda. Fotograafiat on käesoleva aastasaja alguses raputanud nii digitehnoloogiate kasutuselevõtt kui ka tehisintellekt. Seekordne programm tutvustab meie lähiregioonis töötavate kunstnike praktikaid, mis püüavad neid muutuseid mõtestada, aga pakkuda ka visuaalset naudingut poliitiliselt äreval ajal," sõnas Tallinna Fotokuu kunstiline juht Marge Monko.

Põhiprogrammi kõrval toimub ka satelliitprogramm, mille näitused ja sündmused leiavad aset erinevates Tallinna galeriides ja kunstiruumides. "Ootame kaamerapõhistele nägemisviisidele keskenduvaid projekte, mis suhestuvad biennaali fookusega. Satelliitprogrammi eesmärk on täiendada põhiprogrammi, avardades biennaali teemasid mitmekesiste lähenemiste kaudu, ning tutvustada nii kohalikule kui ka rahvusvahelisele publikule erinevaid kunstnikke, näitusepaiku ja loomingulisi algatusi," sõnas Tallinna Fotokuu tegevjuht Cloe Jancis.

Järjekorras 9. Tallinna Fotokuu toimub 2027. aasta augustis ja septembris. Biennaali programm ja avaliku ruumi näituse kutsung kuulutatakse välja aasta alguses.