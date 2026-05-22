Ansambel Soundslip avaldas albumi "Rejected Homeworks"

Ansambli albumitriloogia "Selected Homeworks" (2023–2025) sisaldas valikut kodustuudios valminud helitöid. Selle tulemusena jäi üle hulk lugusid, mis tuli kuskile ära panna, et sahtel tühjaks saaks. Nii sündis ühel või teisel põhjusel algsest valikust välja jäänud lugudega album "Rejected Homeworks".

Bändi sõnul on "Rejected Homeworks" on üsna lõdvas seoses olevate palade kogum. "Helifragmentide kollaaž, mis selle asemel, et eeter hõivata, taandab end vabatahtlikult taustale," selgitasid nad.

Duo moodustavad Rivo Järvsoo (instrumendid, produktsioon) ja Liis Kibuspuu (vokaal). Värske digialbumi master valmis Ö Stuudios Martin Kikase käe all.